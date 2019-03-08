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كُتّاب وآراء
مواجهات طلّابيّة بالرشيدية
الجمعة 08 مارس 2019 - 17:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - chouaffa الجمعة 08 مارس 2019 - 17:31
le probleme c.est lorsqu.ils seront arretes, leurs mamans vont pleurer et crier nos enfants sont innocents.
2 - Mohamed الجمعة 08 مارس 2019 - 17:32
Dear government,
if you use brutal force against the students, you will have the revolution you tried so hard to avoid.
sincerely,
a student
if you use brutal force against the students, you will have the revolution you tried so hard to avoid.
sincerely,
a student
3 - متابع الجمعة 08 مارس 2019 - 17:37
زوينة هاد حشومة و لا للقمع في نهاية الفيديو ....... المتعاقدين دايرين احتجاج اش دخل الطلبة ..... الاحتجاج ها هو و حرق الإطارات و قطع الطريق لااااش. ....
فين غادي فيناوا غادي تحية لقوات الأمن التي تعاملت و تتعامل بمهنية لحماية ممتلكات المواطنين
فين غادي فيناوا غادي تحية لقوات الأمن التي تعاملت و تتعامل بمهنية لحماية ممتلكات المواطنين
4 - HDA الجمعة 08 مارس 2019 - 17:37
الطلبة الذين فرض عليهم التمدرس يؤيدون الاستاذة الذين فرض عليهم التعاقد لمواجهة القوات العمومية التي فرض عليها قمع الجميع لحماية الحكومة التي فرضت على الشعب الذي فرض عليه العيش في المغرب ...
5 - من تخوم الريف الجمعة 08 مارس 2019 - 17:40
أرأيتم؟ أرأيتم يا مغاربة؟ هذا ما قاله الزفزافي لكم، و صمت أذن أغلبيتكم عنه. الآن تدفعون الثمن جماعات و فرادى فإلى الجحيم كلكم. نحن في الريف لم نطالب إلا بعدالة اجتماعية و ببلد يتسع لجميع المغاربة، لكن الطغمة الحاكمة و معها القطيع المعهود أبت إلا أن تحول مسار كفاحنا في الريف و تجعل منه شيئا آخر. الآن و من هنا فصاعدا سينكل بكم أشد التنكيل إذ لا حق إلا ما يمنح لكم.
تعليق غير لائق
-10
6 - حماضي محمد الجمعة 08 مارس 2019 - 17:40
التدخل الهمجي للمخزن بحق المحتجين سلميا في الراشيدية
7 - البلولي الجمعة 08 مارس 2019 - 18:10
باي صفة تتكلمون باسم الشعب .. ليسقط التعاقد .. نحن الشعب .. نحن المواطنون..نحن اباؤكم . اعمامكم.. احوالكم..اخوانكم .. نحن لا نريد أن تستغل الاحتجاجات إلى حرائق والى فوضى إلى دمار إلى عصيان .. نحن نريد أن ننعم بامن واستقرار في بلدنا المملكة المغربية.. ونشجب الفوضى و كل الأفعال المخلة بالأمن والسلامة ... أنتم تعاقدتم مع الوزارة وقبلتم شروط التعاقد واليوم ترفضون.. امر غير منطقي وغير مقبول ..لا تنسوا أن العديد من الشباب في مستواكم الدراسي يتمنون التشغيل بالتعاقد .. على المسؤولين اتخاذ القرارات الزجرية في حق اللذين يسعون إلى الفوضى والى الفتنة .....
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8 - الوطنية الجمعة 08 مارس 2019 - 18:10
الله يخليهم هذ المتعاقدين وقعوا بيديهم العقد وتركت لهم الفرصة من أجل قراءته ويتكاليزا يعني فرصة للتأكد من المعلومات ودابا يجبوا ويقولون فرضوه علينا وها هم ينشرون الفتنة ف الراشدية ويضيعون أبناء الشعب لي هم ضايعين أصلا بضعف تكوين هؤلاء الأساتذة وقلة تمكنهم
9 - morad الجمعة 08 مارس 2019 - 18:11
حرام أتركوا أمن البلاد في سلام مادخلكم في التعاطف مع متعاقدين هل هم يناضلون من أجلكم أم من أجل مصالحهم الشخصية هذا يسمى العبث والطيش الطلاب .
10 - ابوج-ن الجمعة 08 مارس 2019 - 18:13
مظاهر مؤسفة حقا و نزوع نحو الفوضى و التسيب و لا بد من مراقبة هيئة التعليم مراقبة صارمة لانهم يتخيلون انهم افضل من الفئات الاخرى و هذا خطأ كبير بل العكس تماما لا سيما مع هؤلاء الشباب الذين لا يعرفون سوى الوصل و انتهاز و اقتناص الفرص و ترصد ضعف الدولة و اماكن النقص من اجل مزيد من احداث الشقوق و الاضعاف...و الحقيقة ان مسألة التوظيف حتى الممات لم تعد تجدي و لم تعد هي النمط السائد في التشغيل في دول العالم..بل التعاقد و لمدد زمنة جد قصيرة سواء في الادارات او التعليم او الجامعات او المستشفيات او حتى الجيش و القطاع الخاص...القضية هي قضية تمثلات و الفة و تعود و تمثل للدول بصفتها ضامنة للراتب و العيش و مسيطرة على الاقتصاد...في دول اخرى طلاب الثانوي يفكرون قبل اي شيئ في احداث مقاولاتهم او الالتحاق بالشركات و قليلا ما يفكرون (في الاول) في التوظيف مع الدولة لان ذلك معناه حسر الطاقة و كبتها و تقليص الاجتهاد و الفعالية و القوة العضلية و الفكرية و الحركية اي اقبار المواطن في مكان معين لا يتزحزح منه مدى الحياة و هذه سكونية قاتلة- القدماء يعرفون معاناة البقاء في الوظيفة عمرا كاملا بلا افق - انها سجن
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