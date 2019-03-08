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كُتّاب وآراء
احتجاج أساتذة وادي الذهب
الجمعة 08 مارس 2019 - 14:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ابو حفصة الجمعة 08 مارس 2019 - 17:40
نعم الاضراب حق مشروع، لكن العمل واجب؛ و الواجبات تسبق الحقوق.
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