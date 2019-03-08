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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رسائل سجينة في 8 مارس

رسائل سجينة في 8 مارس

الجمعة 08 مارس 2019 - 17:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبدالرحيم الجمعة 08 مارس 2019 - 18:01
سيدة مثقفة جدا الله يطلق سراحك
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2 - عمر الجمعة 08 مارس 2019 - 18:24
الله يطلق سراحك يارب. ونتمنى لك التوفيق
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