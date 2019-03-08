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كُتّاب وآراء
ورود في وزارة الوظيفة
الجمعة 08 مارس 2019 - 18:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - يوسف الجمعة 08 مارس 2019 - 19:22
ستنقص الولادة في المجتمع المغربي الكل يجري وراء المال سنصير مثل الدول الغربية من النقص في الأبناء اللهم ألطف بنا عالم غريب الدي نعيشة تغير واضح بين الأمس واليوم
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