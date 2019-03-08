24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/03/2019
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:19
|07:45
|13:43
|16:58
|19:33
|20:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- آية الكاهية .. يد مغربية "ناعمة" تحنو على النازحين صوب تركيا
- بيْطرَة بصيغة المؤنّث
- الملك محمد السادس يقدّم تعازيه لخادم الحرمين
- جندي عراقي يقتل خمسة من زملائه في بغداد
- الكوبيون يجرّبون أنترنيت الجيل الرابع لأول مرة
التوتر النفسي والدرجات السيئة .. علامات تنذر بإدمان الطفل لألعاب الفيديو! (5.00)
شفاء "مريض لندن" من "السيدا" يقرب العلماء من علاج ناجع للداء (5.00)
توفيق: المغرب ليس أول مصدر للكيف .. و"الترامادول" ينتشر بالبلاد (5.00)
الحكومة تعلن إجراءات تنفيذ مثالية الإدارة لإرساء التنمية المستدامة (5.00)
"فرانس تيليكوم" تشن حربا اقتصادية على اتصالات المغرب بإفريقيا (5.00)
- قضاء الدار البيضاء يبرئ 60 ألف موزع من تهمة "البيع الهرمي" - (87)
- جلسة كولر ومساهل تقر بالجزائر طرفا رئيسيا في نزاع الصحراء - (60)
- "فرانس تيليكوم" تشن حربا اقتصادية على اتصالات المغرب بإفريقيا - (57)
- الملك محمد السادس ينتظر تقريرا عن الأوضاع الحقوقية في البلاد - (55)
- مسيرات جزائرية حاشدة ترفض حصول بوتفليقة على "ولاية خامسة" - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بيْطرَة بصيغة المؤنّث
الجمعة 08 مارس 2019 - 20:29