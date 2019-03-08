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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رسائل إلى نساء المملكة

رسائل إلى نساء المملكة

الجمعة 08 مارس 2019 - 19:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - amaghrabi الجمعة 08 مارس 2019 - 20:08
بسم الله الرحمان الرحيم.اولا عيد سعيد للمرأة العالمية عامة وللمرأة المغربية خاصة,واتمنى للمرأة المغربية مزيدا من المكاسب السياسية والاجتماعية وان تصل شيئا فشيئا الى المساواة بينها وبين الرجل في جميع الميادين,وان تجتهد للحصول على العلم والوطائف العليا وان تغزو جميع المهن التي كانت حكرا للرجال,فالمرأة خلقت نشيطة وكانت مع الزمان نشيطة وتحمل أعباء واثقالا تفوق ما يحمله الرجال قديما وحديثا,وقد ان الأوان ان تكون لها قيمتها السياسية والاجتماعية وتتخذ قراراتها السياسية بكل حرية وان يكون لها دور في المشاركة السياسية بكل حرية.فهنيئا للمرأة اما وبنتا واختا وزوجة وأتمنى لها مزيدا من التوفيق وان تحارب الفذر السلفي الوهابي ال\ي يضعها في مذانة ال\ل والهوان باحا=يث موضوعة ماغة في الماغة
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