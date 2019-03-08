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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مراقبة "البراق" بعين امرأة

مراقبة "البراق" بعين امرأة

الجمعة 08 مارس 2019 - 23:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Hisoka السبت 09 مارس 2019 - 00:21
that's what we want to see in our country, glad to see you and proud you, such a good example for development
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2 - عبدالله السبت 09 مارس 2019 - 00:24
افتخر بك يا بنت بلادي او الله يعزك امرأة واش من مواءة راجل ونصف او المغربيات ما يقد عليهم غير مولانا ، اذكياء او يحنتوك فين ما جيتيهوم ، قادات او كادات فين ما حطيتهم ، قادات في بلادهم او خارجه يجدبو جد باباها من فم السبع. افتخر بك يا بنت بلادي ، انت اختي وامي وبنت خالتي او جداتي، افتخر بك يا بنت بلادي واعتز بك او لي ما عجبوش الحال اي ولد بحال بنت بلادي يحنتو الحبيب والعدو او بنت بلادي عندها العدو والصديق لان من حسدك عرفو بأنك احسن منو.
الله اي عزك يا بنت بلادي او تا تولدينا رجال الحمدلله اعترف بهم التاريخ وامجدهم، عطيوني عسكري مغربي او يلاح ألماني واستعمر العالم او هادا فضلك يا بنت بلادي . الله يحفظك ويعزك او يخليك ديما بنت بلادي التي افتخر بها.
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