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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تسقيف أسعار المحروقات

تسقيف أسعار المحروقات

السبت 09 مارس 2019 - 14:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - شيفور السبت 09 مارس 2019 - 14:37
فهمونا الله إرحم الوالدين البنزين وصل 10 dh لتر مبقيت فاهم والو فى هاد البلاد شكون لكسير لبلاد .
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11
2 - استغراب السبت 09 مارس 2019 - 14:43
ايلا نسقف علموني الله يرحم الوالدين . هد السيد مفيدوش والو
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8
3 - عبدو فاس السبت 09 مارس 2019 - 14:54
واش هاد السيد ما عياش من هاد الجمل ديالو راه حنا حفضنها واش كاين شي تطبيق ولا غير الهضرة والشركات كيمصو دم المغاربة
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7
4 - nice السبت 09 مارس 2019 - 14:54
تسقيف الاسعار هو حل استراتيجي في الصالح المواطن والقدرة الشراءية ومن يعارض التسقيف فهو ضذ المواطن ومصالحه
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4
5 - مافيديكوم والو السبت 09 مارس 2019 - 14:57
نطالب جلالة الملك بالتدخل العاجل لطرد هؤلاء من الحكومة كثرة الكلام والبلابلا بدون عمل في الواقع لم نرى منكم الا التنازلات والاجهاز على الشعب المغربي
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11
6 - reda السبت 09 مارس 2019 - 15:05
يالاه فقتي للتسقيف السي داودي فين كنتي خمسنين هده ما عندك ما تسقف دابا صافي طاحت علينا الضاله و تردمنا تحت منها حتا نتلاقاو لهيه انشاءالله و نشوفوا السقف واش نديروه من حطب او من ذهب
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7
7 - محمد السبت 09 مارس 2019 - 15:09
أيامكم أصبحت معدودة. خربتو لبلاد ورجعتو لبلاد لاور
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3
8 - ذ.عبدالقاهربناني السبت 09 مارس 2019 - 15:14
ما يهم المواطن اليوم هو أن الحكومة تصرح علانية بأن أرباب المحروقات راكموا أرباحا خيالية وأقبرت التقارير التي أطلقت من لدن لجان تقصي الحقائق بالبرلمان. فقبل تسقيف الأرباح يجب إسترجاع الملايير التي سرقت من الشعب. أما بخصوص الوضع الحالي فكلام السيد الوزير الداودي يبدو منطقيا وهو مخرج بأقل الأضرار نفطيين لكن الجشع سيسم سلوكهم في أول الأمر بالتمويه لعدم إسترجاع أموال الشعب وسيحاولون في مرحلة ثانية رفض تسقيف الأرباح لأي طارئ يحدث في السوق الدولية (لكن فإن عدتم عدنا التي تقال في مخاطبة سلوكات اليهود). وخلاصة القول أن المواطنين سيضلون رهينين سلوكات متثالية ظاهرها تجارية وباطنها إستقواء وهيمنة على البلاد والعباد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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9 - كمال السبت 09 مارس 2019 - 15:17
عييتي مدصدعنا بهد التسقيف وانا كنشوف العكس اي التسفيق لهاد الزيادات المهولة فالمازوط وليسانس.
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10 - عادل السبت 09 مارس 2019 - 15:21
فبنزيدان احرق جيوب المواطنين و زاد في كل شيء حتى الكهرباء و الماء و المحروقات و سياسة التقشف و............الخ.
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11 - بإسم الشوافرية السبت 09 مارس 2019 - 15:22
سبب غلاء المحروقات هو تحرير الاسعار الذي اقدمت عليه الحكومة السابقة بهدف الحد من السياسات الهادفة الى الدعم الاجتماعي للمواطنين.
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12 - سوسي حر. السبت 09 مارس 2019 - 15:32
هاد السيد اصابه الخرف او الزهايمر..مابقا عارف اش كيقول...و هو في اردل العمر...غادي اديوه القبر و هو باقي كيهضر على التسقيف و الاسواق بخير و سانيدة....
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13 - الغرباوي السبت 09 مارس 2019 - 15:32
بعد قرار الحكومة في دجنبر 2105 بتحرير الاسعار, انتقلت ارباح شركات التوزيع من حوالي 700 ده للطن الى حوالي 2200 ده للطن، ومن خلال التسقيف المزعوم، فالوزير سيرافق على رفع ارباح الشركات وبالعلالي من 700 الى أكثر منها، وقال الداودي بانه يحاول الوصول الى 1100 ده.
وللمحافظة على مصالح المستهلكين فلا بد من الرجوع الى الارباح التي لا تفوق 700 ده، ولن يتاتى ذلك الا بالغاء قانون التحرير الذي وقعه بنكيران وباطلاح سراح مصفاة المحمدية وفك تفاهم الاغلبية الحكومية حول اسعار المحروقات.
والحديث عن التسقيف فهو حق في الظاهر وباطل في العمق.
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14 - المظالم المحاصرة للجهات العليا السبت 09 مارس 2019 - 15:37
اسباب الغلاء الذي يحترق بناره المواطن البسيط يرجع كله الى سبب ارتفاع المحروقات وتكاليف الايصال ..وما الحديث عن السقف الا كلام ليس وراءه تطبيق لان ساستنا يجيدون النظري .. والحيطان القصيرة دائما تظل بدون سقف فهم يحتاجون الوقوف عليها لتطول هامتهم كلما حلت الانتخابات .. التي تقاطعها الاغلبية .الاغلبية الغير ممثلة في البرلمان ..
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