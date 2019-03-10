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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جثث متحللة بمكناس

جثث متحللة بمكناس

الأحد 10 مارس 2019 - 12:24

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - bladi الأحد 10 مارس 2019 - 13:55
ما افقرك يا بلاد!
بلد بئيسة وأناس كذالك
هل من منقد ؟
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-1
2 - عثمان ابن عفان الأحد 10 مارس 2019 - 14:15
انا لله وانا اليه راحعون
الله ارحمهم واسكنهم فسيح الجنان
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