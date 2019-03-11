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كُتّاب وآراء
ضحية الطائرة الإثيوبية
الاثنين 11 مارس 2019 - 17:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - samir الاثنين 11 مارس 2019 - 18:12
ان لله وان اليه راجعون .رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته.
2 - احمد الاثنين 11 مارس 2019 - 18:16
تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته. انا لله وانا اليه راجعون.
3 - محمد الزموري الاثنين 11 مارس 2019 - 18:19
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر لنا و له تعددت الأسباب والموت واحد مهما كانت الرتب ومهما تعددت الشواهد لدى الإنسان فآخر شهادة ينالها هي شهادة الوفاة أللهم ثبتنا على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتعازينا الحارة .
4 - مرزوك عبدالله الاثنين 11 مارس 2019 - 18:28
من خلال نبرات الاخ وحديثه عن صديقه المتوفي احسست بشعور غريب وهو فقدان الساحة العلمية اطار مهم ولكن اراد ما شاء لله مااعطى ولله مااخذ وانا لله وانا اليه راجعون والله يرحمه ويسكنه فسيح الجنان ويلهم ذويه الصبر والسلوان
5 - مهاجر الاثنين 11 مارس 2019 - 18:29
إن لله وان اليه راجعون
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.
6 - Tarik الاثنين 11 مارس 2019 - 18:31
Nous avons 3 avions de ce genre B 737 max 8 acheté par la RAM fin 2018 /2019 ils faut les les empêcher de faire des vols commercial jusqu'à trouver les défauts de ces avions dangereux
7 - DADA الاثنين 11 مارس 2019 - 18:37
رحم الله الا ستاد النابغة حسن السيوطي واسكنه فسيح جناتة لقد كان انسانا متواضعا وبشوشا ،لقد التقيت به اول مرة، عن طريق احد الاصدقاء، عندما انهى دراسته في فرنسا ودخل الى المغرب للتدريس في الجامعة. الهم الله دويه الصبر والسلوان.
8 - Himami radouane الاثنين 11 مارس 2019 - 18:38
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم تبته عند السؤال
9 - ملاحظ الاثنين 11 مارس 2019 - 18:47
اللهم ارحم المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات
انا لله واما اليه راجعون.
والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات
انا لله واما اليه راجعون.
10 - المهدي الاثنين 11 مارس 2019 - 18:59
رحم الله الاستاذ وتغمده بواسع رحمته وألهم أهله وذويه وإصدقائه الصبر والسلوان .. للأسف نجهل الأدمغة المغربية ولا نسمع عنهم شيئاً ولا نعلم حتى بوجودهم بيننا ... تمعنوا في كلام الاستاذ عن صديقه وطريقته في الحديث والانطباع الراقي والاتزان والهدوء الذي يذكرنا بمغاربة الأمس قبل ان تجتاح الدهماء المشهد ولم نعد نسمع سوى عن إكشوان والنيبا ومرات العطيس !!! إيوا شفتو على بلاد ؟
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