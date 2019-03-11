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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | منيب وريع بنكيران

منيب وريع بنكيران

الاثنين 11 مارس 2019 - 23:09

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - imad الاثنين 11 مارس 2019 - 23:20
كطيح البقرة كيكترو الجزارة أحزاب ديال الميكة مالها ماتقدم مشاريع القوانين
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2 - إبراهيم امريرت الاثنين 11 مارس 2019 - 23:24
يقول المثل المغربي(الحنش مايولد غير طوال منوا) كلكم فحال فحال الشعب المغربي المقهور فقد الثقة في جميع الأحزاب الكذابين وحتى حزبكم الذي تناضلين من أجله لن يسلم من الفساد والريع اذا أخذتم المناصب كلكم كتقلبو غير على مصالحكم أما الشعب خليوه عليكم راه مقاتل بوحدو
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3 - اليجعدي الاثنين 11 مارس 2019 - 23:35
السياسي المغربي وسمسار عملة واحدة !!! والأدلة موجودة كيف يعيشون أولد وأحفاد علي يعت ؟؟ وأولاد وأحفاد عصمان ؟؟ ووووو السياسي المغربي يبحث لتأمين مستقبله ومستقبل ذريته لمدة قرن أو قرنين
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