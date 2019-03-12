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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قتل وحرق طفل بمراكش

قتل وحرق طفل بمراكش

الثلاثاء 12 مارس 2019 - 13:08

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - من اين لكِ بكل هذا الصبر !!! الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:02
سبحان من اعطاك هدا الصبر و هذه السلالسة و الاتزان في الحديث !
الله يفرج كربتكِ يا سيدتي !
كل الاحترام لكِ عوضكِ الله خيرا انشاء الله !
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34
2 - البرنس الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:06
المراقبة ثم المراقبة، أوصي الاباء و أولياء الأبناء المراقبة و المتابعة، ماشي بطريقة قاسية و لكن بالتي هي أحسن. تجد أما لم يتجاوز طفلها السنتين تتركه يلعب وسط الحي دون رقيب، أرجوكم انتبهوا لأبنائكم و بناتكن.
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26
3 - othman الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:08
اللهم ان هذا منكر و لا حول ولاقوة الا بالله
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17
4 - لك الله يا وطني الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:12
لا حول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل ، الله يخلص كل واحد مقصر في عمله،
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12
5 - مواطنة حرة الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:18
انا مفهمت كيفش مات لها ولدها بديك الطريقة.وكتهدر بدم بارد وكتشرح.العجب صافي.
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4
6 - mohamed الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:20
باسم الانسانية..هل من احد يريد ان يضع صفحة كي يشارك فيها كل مواطن له روح المواطنة و الانسانية بوضع صور و اماكن وجود اطفال بدون مأوى كي يتعرف عليه اقاربه..والله لا يضيع اجر المحسنين..انا شخصيا لا اعرف كيف انشئها و لست ثريا كي ادفع لمن ينشئ هذه الصفحة
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5
7 - +++++ الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:20
البيوت المهجورة قنبلة موقوة في مدينة فاس وملجأ للمنحرفين
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2
8 - كمال الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:51
لقد إندهشت كثيرا وأنا أسمع لكلام هذه المرأة المؤمنة الصابرة والتي ذكرتني بنساء فلسطين اللائي فقدن أبنائهن ومع ذلك تجدهن في حديثهن كالجبال الرواسي ، لاعويل ولابكاء.
لقد إغرورقت عيناي بالدموع وكأنني أنا الذي فقد إبنه ،لكن هي في المقابل ثابتة لاتترنح ... ماشاء الله.
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