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كُتّاب وآراء
قتل وحرق طفل بمراكش
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 13:08
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - من اين لكِ بكل هذا الصبر !!! الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:02
سبحان من اعطاك هدا الصبر و هذه السلالسة و الاتزان في الحديث !
الله يفرج كربتكِ يا سيدتي !
كل الاحترام لكِ عوضكِ الله خيرا انشاء الله !
الله يفرج كربتكِ يا سيدتي !
كل الاحترام لكِ عوضكِ الله خيرا انشاء الله !
2 - البرنس الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:06
المراقبة ثم المراقبة، أوصي الاباء و أولياء الأبناء المراقبة و المتابعة، ماشي بطريقة قاسية و لكن بالتي هي أحسن. تجد أما لم يتجاوز طفلها السنتين تتركه يلعب وسط الحي دون رقيب، أرجوكم انتبهوا لأبنائكم و بناتكن.
3 - othman الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:08
اللهم ان هذا منكر و لا حول ولاقوة الا بالله
4 - لك الله يا وطني الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:12
لا حول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل ، الله يخلص كل واحد مقصر في عمله،
5 - مواطنة حرة الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:18
انا مفهمت كيفش مات لها ولدها بديك الطريقة.وكتهدر بدم بارد وكتشرح.العجب صافي.
6 - mohamed الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:20
باسم الانسانية..هل من احد يريد ان يضع صفحة كي يشارك فيها كل مواطن له روح المواطنة و الانسانية بوضع صور و اماكن وجود اطفال بدون مأوى كي يتعرف عليه اقاربه..والله لا يضيع اجر المحسنين..انا شخصيا لا اعرف كيف انشئها و لست ثريا كي ادفع لمن ينشئ هذه الصفحة
7 - +++++ الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:20
البيوت المهجورة قنبلة موقوة في مدينة فاس وملجأ للمنحرفين
8 - كمال الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:51
لقد إندهشت كثيرا وأنا أسمع لكلام هذه المرأة المؤمنة الصابرة والتي ذكرتني بنساء فلسطين اللائي فقدن أبنائهن ومع ذلك تجدهن في حديثهن كالجبال الرواسي ، لاعويل ولابكاء.
لقد إغرورقت عيناي بالدموع وكأنني أنا الذي فقد إبنه ،لكن هي في المقابل ثابتة لاتترنح ... ماشاء الله.
لقد إغرورقت عيناي بالدموع وكأنني أنا الذي فقد إبنه ،لكن هي في المقابل ثابتة لاتترنح ... ماشاء الله.
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