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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طرق مهترئة بأغبالة

طرق مهترئة بأغبالة

الأربعاء 13 مارس 2019 - 10:48

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي ساكن فالمغرب الأربعاء 13 مارس 2019 - 11:49
مهزلة ! إصطبلات أوروبا أجمل وأنظف من هذه المنازل وبنيتها التحتية ! يحدث هذا في مغرب القمر الصناعي ! مغرب التي جي في ! مغرب السباق نحو التسلح ! مغرب ملايير الدرهم المهربة إلى الخارج ..
يذكرني هذا بشخص كان يلبس حذاءً رياضيا ب 1500 درهم ونظارة شمسية ب 2500 درهم وسروال جينز ب 700 درهم وجاكيت ب 1000 درهم بينما يلبس جوارب ب 5 دراهم كلها مثقبة و تُبّان (سليب) أخذه من أبيه الذي لبسه لعدة سنوات إلى أن أصبح واسعاً ومهترئاً ..
بنفس العقلية يحكموننا في هذا البلد ..
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2 - dxb الأربعاء 13 مارس 2019 - 11:50
هبطت للمغريب و للمدينة لي تزاديت فيها انا و زوجتي الاجنبية تخلعت. الطرقان مدمرة اصلاحات مشوهة مع العلم ان الطرق كانت احسن 15 السنة قبل. مراتي ما قالت والو ولكين حسيت بيها مصدومة من كمية الاوساخ و الدمار في الطرق و البنايات. الرسالة الوحيدة لي بغيت نبعت للمسؤلين و المسؤل الاكبر فيهوم. راكوم ضحكة في العالم.و الله لا يصح الا الصحيح و لكل فعل عواقب. منك لله ا اكبر مسؤل في البلاد.
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