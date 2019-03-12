24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/03/2019
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:14
|07:40
|13:42
|17:00
|19:36
|20:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- الفعل الثقافي.. التحرك في الركود
- مستشفى في خدمة السجناء بَدَل المواطنين
- أما حان الوقت للتفكير في خلق مجلس عربي أعلى للتعليم؟
- محنة الأمهات العازبات
- التعاقد، منطق مقاولتي بئيس
الفرنسية قزم جهوي والإنجليزية هي اللغة العلمية والعالمية (5.00)
- بوتفليقة يقرر عدم الترشح لانتخابات الرئاسة ويجري تعديلات حكومية - (163)
- الجزائريون يواصلون الاحتجاج ضد النظام برفض "استغباء الشعب" - (63)
- تلميح العثماني بـ"تزوير الانتخابات" يثير الغضب في وزارة الداخلية - (52)
- الخادمات الآسيويات في المغرب .. اغتصاب وترويع واحتجاز وتجويع - (49)
- غاضبون من القنصليات يطالبون برسوم "الفيزا" - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
احتجاج الأساتذة بالرباط
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:16