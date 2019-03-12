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كُتّاب وآراء
وفاة طفل بعضة كلب
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 18:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مصطفى الثلاثاء 12 مارس 2019 - 18:18
للأسف أصبحت حياة المواطن المغربي بلا قيمة في بلادي المغرب، أقرأ هذا الخبر المفجع و موسيقى " بيان فوني أو مغو ك" لكلاشا و جلال الحمداوي ، و بدأت عيني تدمع لما أكنه لبلدي من حب لكن حالها لا يوحي بخير، هل تعلم أخي المواطن أن الروح البشرية هي أغلى ما في الكون و هي شيء مقدس حتى في ديننا الحنيف لكن للأسف فقدت قيمتها في المغرب لشيء واحد ألا و هو بغض بعضنا البعض و عدم إتحادنا زيادة على إنعدام القيم و الأخلاق نتيجة الجهل و ثقافة الأنانية التي إنتشرت، الإتحاد و محبة الأخر و العمل بأخلاق الرسول الضحك في وجه أخيك صدقة .... عيب عليكم خوتي ... أن من منطقة تعداد سكانها قرابة ١٠٠٠ و لما قمت بشجرة العائلة و جدت 70% من الساكنة أبناء عمومة و ينحذرون من شخص واحد لكن للأسف لا أحد يحب الأخر و الكل يعيب في الأخر في أغلب الأحيان الأخر هو من كان يعيب الأخر قبل قليل. :(
2 - أبو أحمد الثلاثاء 12 مارس 2019 - 18:33
في مدينة القنيطرة كذلك الكثير من الأحياء تعاني غزو الكلاب الضالة دون تحرك فعال من المصالح البلدية المختصة.الكبير والصغير في خطر خاصة في الليل وأول الصباح.المسؤولون صاروا يتحججون بعدم إمكانية قتلها أو نزولا عند رغبة بعض المخبولين ممن يزعمون الدفاع عن حقوق الحيوان .أما المواطن المسكين فليمت هو وأبناؤه فقرا وذلا وعضا. المغرب صار بلد الفوضى بامتياز
3 - نتساءل... الثلاثاء 12 مارس 2019 - 18:55
اين أنتم يا اصحاب حقوق الحيوانات، ؟،
ويا اصحاب جمعيات حقوق الحيوان ؟
واش بنادم مرفق به حد ؟؟؟؟؟
ويا اصحاب جمعيات حقوق الحيوان ؟
واش بنادم مرفق به حد ؟؟؟؟؟
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