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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تفكيك شبكة إجرامية بتمارة

تفكيك شبكة إجرامية بتمارة

الثلاثاء 12 مارس 2019 - 20:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ADAM الثلاثاء 12 مارس 2019 - 20:41
نعم يا سادة زمن المقدم أنتهى ابقى تابع الكرارس ؤخلا المعقول البركة في رجال الامن و لكن رغم دلك السؤال المطروح كيف دخلوا البلاد و وصليوا الى المدينة دون ان يتيروا الأنتباه
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2 - Palestiniendesang الثلاثاء 12 مارس 2019 - 20:52
لا داعي للتحقيق الناس عارفينهم باش يفطرو و باش يتغداو وشحال فجيوبهم
و شحال من بيضة عندهم في الدار سولو لي بوتو ديال الدرب يعطيوكم اللاسق هههه تحياتي
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3 - زكرياء المغربي الثلاثاء 12 مارس 2019 - 20:58
شكرا لرجال الأمن الوطني شكرا على يقدتك السيد عبداللطيف الحموشي كل تلك المواطنين الأجانب الذين تما إلقاء القبض عليهم بمدينة تمارة يجب طردهم خارج التراب الوطني وترحيلهم نحو بلدانهم
المملكة المغربية دولة ذات سيادة
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