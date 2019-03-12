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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مكتوب.. خروج عن المألوف

مكتوب.. خروج عن المألوف

الثلاثاء 12 مارس 2019 - 21:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - قولييييييييييلي الثلاثاء 12 مارس 2019 - 22:25
بحثا عن إبدال أدبي
إذا كان تطور الإبداع رهين تطور الدراسة، ففي تغييب سؤال الإبدال الأدبي لا يمكن تطوير الدراسة الأدبية ولا الإبداع، وسيظل العمل الفردي خاضعا للأذواق، والأهواء.
سعيد يقطين
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