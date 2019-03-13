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كُتّاب وآراء
شروط ميسي في لقاء طنجة
الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - التشعالق الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:38
ما اتفه هذا العالم,حيث تعطى القيمة لمن لا قيمة له
2 - jarim الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:38
من يروج لهذه الشائعات ميسي لم يطلب اَي شىء لانه يلعب للمنتخب بلاده.الشرع المغربي يتغذى من الشائعات فلا حول و لا قوة الا بالله العظيم
تعليق غير لائق
-12
3 - وجدي مهاجر الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:42
الجامعة الملكية تهدي الأموال لميسي وهذا الأخير يهدي أغلب ثروته لمساندة إسرائيل لو كان الناس أذكياء لخرجوا بالتنديد باستقالة رئيس الجامعة لكرة القدم و انتهى الكلام
4 - واحد من لمداويخ الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:51
قمة الذل والعار
الخزي والعار لكل من ساهم في المهزلة
لسنا بحاجة لتخدير الشعب أكثر مما هو عليه
آش خصك العريان الخاتم يا مولاي
هذه الأموال التي تبذر على ميسي الصهيوني
نحن في امس الحاجة اليها في التعليم والصحة والرياضة
إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة
الخزي والعار لكل من ساهم في المهزلة
لسنا بحاجة لتخدير الشعب أكثر مما هو عليه
آش خصك العريان الخاتم يا مولاي
هذه الأموال التي تبذر على ميسي الصهيوني
نحن في امس الحاجة اليها في التعليم والصحة والرياضة
إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة
5 - مغربي ملاحظ الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:51
فقراء المغرب يعانون وميسي يأخذ الأموال الطائلة و يلقي شروط على الجامعة يا للمهزلة ومن هو الرابح في الأخير هي إسرائيل
6 - fakkar abdelhalim الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:54
شروط ميسي !!
تسلل المسؤولين !!
شرود الشعب !!
على راي المقولة الشعبية (الحب أنا اللي يبهدلني معندي ماندير به)
تسلل المسؤولين !!
شرود الشعب !!
على راي المقولة الشعبية (الحب أنا اللي يبهدلني معندي ماندير به)
7 - متلهف الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:57
ميسي يبقى في الأخير لاعب ذو جذور إسرائيلية وله الحق في إلقاء شروطه على الجامعة السخية مادام الناس يتلهفون لرؤيته وَلِمَ لانقاطع ؟
8 - abdou moncton الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:58
هذه الشروط أقل ما يقال عنها أنها مذلة، تجرح مشاعر عشاق كرة القدم بالمغرب وتجعل كرامتهم تحت الحضيض، فما معنى أن يطلب ميسي ألا يقترب منه لاعب أو مشجع أو متفرج، بل ويمنع على لاعبي المنتخب المغربي أن يطلبوا تبادل القميص مع ميسي بعد نهاية المباراة كما يفعل اللاعبون عادة إظهارا للروح الرياضية.... 1.6 مليون دولار، بالتمام والكمال، هو المبلغ الذي سيتقاضاه المنتخب الأرجنتيني...........الذل والهوان
9 - Ahmed الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:59
il faut arréter avec cette masscarade et le responsable qui en responsable doit étre démi de ses fonctions et traduit en justice
10 - ibrahim milano الأربعاء 13 مارس 2019 - 13:09
فالحقيقة اللوم ماشي على ميسسي اللوم على الناس اللي يتعرضوا ليه أ يضايقوه ،وكلنا نتذكر صورة داك الأمني أو الجمركي اللذي ترك شغله وبدأ يأخذ سيلفي معاه هذا المفروض أنه يحميه ،هنا بأوروبا يمر النجوم قرب الناس أ ماتايسوقوش ليهوم حنا فالمغرب مأخرا غيرإكشوان كولشي ولا يوقفو أ يتصور معاه, فما بالك بلاعب سومته أكثرمن 200مليارطبعا عند ناديه,
11 - Sattouff الأربعاء 13 مارس 2019 - 13:09
ميسي عندما ذهب الإسرائيل تبرع بملايين الدولارات لإسرائيل. وعندما زار مصر تبرع بحذائه الرياضي للمصريين. هذا يعطيكم فكرة عن هذا الاعب. يعني هو يكره العرب. فلماذا يطلب منه أن يلعب في المغرب وتصرف عليه مليار سنتيم من أموال المغاربة ودافعي الضرايب. المطلوب من الجمهور الرياضي مقاطعة هذا الماتش. إلى عندكم شي نفس.
12 - لاكيس الأربعاء 13 مارس 2019 - 13:09
غير هاد الصباح قريت في هسبريس ان نسبة ديون الدولة في تزايد بسبب النفقات العمومية او مافهمتش....ولكن دابا فهمت ان الدولة الله يكون فالعوان تاتسناها نفقات ميسي ونانسي او مالين الكرسي...
13 - عابد 72 الأربعاء 13 مارس 2019 - 13:09
من يكن ميسي هذا. فليذهب إلى الجحيم. واش ملقاو أش يديرو بمليار. حسبنا الله ونعم الوكيل.
14 - مواطن الأربعاء 13 مارس 2019 - 13:09
que se va .messi. a la m* .no lo quiro ver lo mas .no bale nada de nada
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