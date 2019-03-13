24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3813:4217:0019:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. رحاب: "الضغط السياسوي" رافق "لجنة المحروقات"‎ (5.00)

  2. التكوين المهني بالمملكة .. الكم يُفشل ملاءمة الكيف في التشغيل (5.00)

  3. جمعية تحذر من مساس التوترات بالحق في التعليم (5.00)

  4. مردودية الاستثمارات والنفقات العمومية‬ ترفعان المديونية العامة للمملكة (5.00)

  5. مخاطر القروض غير المستردة تهدد مستقبل توازن مصارف مغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شروط ميسي في لقاء طنجة

شروط ميسي في لقاء طنجة

الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:20

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - التشعالق الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:38
ما اتفه هذا العالم,حيث تعطى القيمة لمن لا قيمة له
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
2 - jarim الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:38
من يروج لهذه الشائعات ميسي لم يطلب اَي شىء لانه يلعب للمنتخب بلاده.الشرع المغربي يتغذى من الشائعات فلا حول و لا قوة الا بالله العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
3 - وجدي مهاجر الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:42
الجامعة الملكية تهدي الأموال لميسي وهذا الأخير يهدي أغلب ثروته لمساندة إسرائيل لو كان الناس أذكياء لخرجوا بالتنديد باستقالة رئيس الجامعة لكرة القدم و انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
4 - واحد من لمداويخ الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:51
قمة الذل والعار

الخزي والعار لكل من ساهم في المهزلة

لسنا بحاجة لتخدير الشعب أكثر مما هو عليه

آش خصك العريان الخاتم يا مولاي

هذه الأموال التي تبذر على ميسي الصهيوني

نحن في امس الحاجة اليها في التعليم والصحة والرياضة

إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
5 - مغربي ملاحظ الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:51
فقراء المغرب يعانون وميسي يأخذ الأموال الطائلة و يلقي شروط على الجامعة يا للمهزلة ومن هو الرابح في الأخير هي إسرائيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
6 - fakkar abdelhalim الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:54
شروط ميسي !!
تسلل المسؤولين !!
شرود الشعب !!
على راي المقولة الشعبية (الحب أنا اللي يبهدلني معندي ماندير به)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
7 - متلهف الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:57
ميسي يبقى في الأخير لاعب ذو جذور إسرائيلية وله الحق في إلقاء شروطه على الجامعة السخية مادام الناس يتلهفون لرؤيته وَلِمَ لانقاطع ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
8 - abdou moncton الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:58
هذه الشروط أقل ما يقال عنها أنها مذلة، تجرح مشاعر عشاق كرة القدم بالمغرب وتجعل كرامتهم تحت الحضيض، فما معنى أن يطلب ميسي ألا يقترب منه لاعب أو مشجع أو متفرج، بل ويمنع على لاعبي المنتخب المغربي أن يطلبوا تبادل القميص مع ميسي بعد نهاية المباراة كما يفعل اللاعبون عادة إظهارا للروح الرياضية.... 1.6 مليون دولار، بالتمام والكمال، هو المبلغ الذي سيتقاضاه المنتخب الأرجنتيني...........الذل والهوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
9 - Ahmed الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:59
il faut arréter avec cette masscarade et le responsable qui en responsable doit étre démi de ses fonctions et traduit en justice
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
10 - ibrahim milano الأربعاء 13 مارس 2019 - 13:09
فالحقيقة اللوم ماشي على ميسسي اللوم على الناس اللي يتعرضوا ليه أ يضايقوه ،وكلنا نتذكر صورة داك الأمني أو الجمركي اللذي ترك شغله وبدأ يأخذ سيلفي معاه هذا المفروض أنه يحميه ،هنا بأوروبا يمر النجوم قرب الناس أ ماتايسوقوش ليهوم حنا فالمغرب مأخرا غيرإكشوان كولشي ولا يوقفو أ يتصور معاه, فما بالك بلاعب سومته أكثرمن 200مليارطبعا عند ناديه,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
11 - Sattouff الأربعاء 13 مارس 2019 - 13:09
ميسي عندما ذهب الإسرائيل تبرع بملايين الدولارات لإسرائيل. وعندما زار مصر تبرع بحذائه الرياضي للمصريين. هذا يعطيكم فكرة عن هذا الاعب. يعني هو يكره العرب. فلماذا يطلب منه أن يلعب في المغرب وتصرف عليه مليار سنتيم من أموال المغاربة ودافعي الضرايب. المطلوب من الجمهور الرياضي مقاطعة هذا الماتش. إلى عندكم شي نفس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
12 - لاكيس الأربعاء 13 مارس 2019 - 13:09
غير هاد الصباح قريت في هسبريس ان نسبة ديون الدولة في تزايد بسبب النفقات العمومية او مافهمتش....ولكن دابا فهمت ان الدولة الله يكون فالعوان تاتسناها نفقات ميسي ونانسي او مالين الكرسي...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
13 - عابد 72 الأربعاء 13 مارس 2019 - 13:09
من يكن ميسي هذا. فليذهب إلى الجحيم. واش ملقاو أش يديرو بمليار. حسبنا الله ونعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
14 - مواطن الأربعاء 13 مارس 2019 - 13:09
que se va .messi. a la m* .no lo quiro ver lo mas .no bale nada de nada
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.