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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رفض أساتذة التعاقد للحوار

رفض أساتذة التعاقد للحوار

الأربعاء 13 مارس 2019 - 20:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - معلم زمان الأربعاء 13 مارس 2019 - 20:37
ضيعوا لينا ولادنا لا سماحة ليهم، الكثير منهم لايصلح للتعليم ،فاقد الشيء لا يعطيه، رحماك يا الله
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-3
2 - محمد الأربعاء 13 مارس 2019 - 20:39
العنوان مضلل فالمحكومة هي التي ترفض الحوار مع التتسيقية و أصلا على ماذا سيتم التحاور فهناك مطلب وحيد للأساتذة و الدولة ترفض
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4
3 - أستاذ مرسم الأربعاء 13 مارس 2019 - 20:43
الله يعطيكم الصحة كنت دائما أقول وزملائي أن من سينقذ المدرسة العمومية هم أنتم المتعاقدون كل التضامن معكم ولاتحتاجون لتضامننا أنتم اسود احرجتم الآلة القمعية والنظام الفاسد الذي أصبح يقتات من معاناة الناس تاجروا في صحة المواطنين وهاهم الان يبيعون المدارس التوظيف حقكم وحق جميع أبناء الشعب المغربي الدستور ينص على ذلك .
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4 - هم......هم الأربعاء 13 مارس 2019 - 20:54
وجب ردع الغوغاء ، و ما فسخ العقود إلا الحل الأنسب لتهور رجال الدلع المدرسي.
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5 - مواطن حر الأربعاء 13 مارس 2019 - 20:57
دواء هؤلاء يكمن في فسخ العقود و فتح المباراة في وجه آلاف الشباب الذي يعاني البطالة.
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6 - ستوب الأربعاء 13 مارس 2019 - 21:00
أليس برجل كحصاد أو الوفا كفيل بإنهاء مهزلة رجال همهم العطل و الرواتب و السلم 11 ثم الالتحاق بالساعات الإضافية وتأطير الجمعيات و الوداديات و الانتخابات.
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7 - مغربي من المغرب الأربعاء 13 مارس 2019 - 21:02
في أوروبا عندهم مدرسة وحدة مشي مدرسة عمومية و مدرسة خاصة ولكن الجودة ولمعقول حاضرين.
في بلادنا السعيدة الدولة حاربت المدرسة العمومية بالخوصصة وجل المسؤولين هم أصحاب مدارس خاصة فكيف غدين يدافعو على التعليم العمومي؟
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