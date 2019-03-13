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كُتّاب وآراء
لحظة انتشال جثمان بالبيضاء
الأربعاء 13 مارس 2019 - 20:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - حسن الأربعاء 13 مارس 2019 - 20:38
انا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخد.
2 - كمال المنصوري الأربعاء 13 مارس 2019 - 20:39
أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم انَّ من مات تحت الهدم فهو شهيد.
نسأل الله الرحمة للفقيد و لعائلته الصبر و السلوان.
هذا الرجل كان يعمل بكد بعرق جبينه و إختاره الله ليكون شهيدا بقربه، لا نزكيه على الله، لكننا نقول هنيئا له إن شاء الله
نسأل الله الرحمة للفقيد و لعائلته الصبر و السلوان.
هذا الرجل كان يعمل بكد بعرق جبينه و إختاره الله ليكون شهيدا بقربه، لا نزكيه على الله، لكننا نقول هنيئا له إن شاء الله
3 - N.H الأربعاء 13 مارس 2019 - 20:39
اللهم تغمدهم برحمتك و صبر أهلهم لخبز صعيب في هاد لبلاد لمنحوسة
4 - Mockingjay الأربعاء 13 مارس 2019 - 20:43
أين هي شروط السلامة في العمل !؟ مات كأنه ماتت ذبابة !! هل ستكون هناك متابعة قانونية لصاحب الشركة !؟
5 - marocain du maroc الأربعاء 13 مارس 2019 - 20:55
لاحول ولا قوة إلا بالله
إنا لله وإنا إليه راجعون.
مات الله يرحمو ولكن شكون غدي يعقل عليه لقمة العيش صعيبة في ظل الاقانون و الفوضى لا حسيب ولا رقيب.
حسبنا الله و نعم الوكيل في مسؤولي هاذ لبلاد.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
مات الله يرحمو ولكن شكون غدي يعقل عليه لقمة العيش صعيبة في ظل الاقانون و الفوضى لا حسيب ولا رقيب.
حسبنا الله و نعم الوكيل في مسؤولي هاذ لبلاد.
6 - dokalli الأربعاء 13 مارس 2019 - 20:59
ليكيتحمل المسؤلية في هاد الحادثة البلدية لي عطاة رخصة بدون مراقبة 2 المهندس 3 واش هاد المرحوم مول شركة مدكرالي لتئمين. في النهاية مغادي اتحاسب تاواحد اغادي اطوو لقديا بحال مامت حد
7 - صاحب دراجة الأربعاء 13 مارس 2019 - 21:15
اللهم ارحمه و اغفر له.
أين وزير التشغيل. أين هم نقابات. أين جمعيات حقوق العامل. لأنه عطاش يعمل كالبهيمة بدون حقوق مع حكومة الحقوق المهضومة. لأن الكل غشاش مثل الرئيس. هل من درس علم النفس بكلية الأدب و تكوين 3 أشهر بمستشفى ابن رشد يسمى طبيب نفساني.!؟؟؟
أين وزير التشغيل. أين هم نقابات. أين جمعيات حقوق العامل. لأنه عطاش يعمل كالبهيمة بدون حقوق مع حكومة الحقوق المهضومة. لأن الكل غشاش مثل الرئيس. هل من درس علم النفس بكلية الأدب و تكوين 3 أشهر بمستشفى ابن رشد يسمى طبيب نفساني.!؟؟؟
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