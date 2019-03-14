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كُتّاب وآراء
استياء من توقيف الدراسة
الخميس 14 مارس 2019 - 13:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - الحمداوي الخميس 14 مارس 2019 - 14:17
ضاع التعليم مع هاؤلاء المرتزقة اشباه الأساتذة ،لا سماحة لهم ،على المسؤولين فسخ عقودهم في اسرع وقت ممكن
تعليق غير لائق
-50
2 - مفتش تربوي الخميس 14 مارس 2019 - 14:37
على التلاميذ أن يعوا ما ينتظرهم بسبب ظلم الحكومة ، الأساتذة يقفون سدا منيعا أمام ويلات لن يكتوي بنيرها سوى أبناء الشعب ، التعاقد سيستلزم حتما ضرب مجانية التعليم لأن أداء الرسوم هو مصدر إيرادات الأكاديميات التي ستؤدي بها أجور موظفيها ، وأقول للأغبياء -كصاحب التعليق 1- اقرأوا عقدة الاساتذة وملحقها ، لو كان هناك وعي بنضال الاساتذة لقام الشعب كله ضد مخطط ظالم للحكومة التي ستعمل من خلال سلطات الداخلية التي تعمل بمنطق العصابات أن تؤلب المجتمع على نضالاتهم
3 - محمود الخميس 14 مارس 2019 - 14:38
رغم أني لست متفق مع الحكومة السابقة لعبد الاءلاه بنكيران الا في واحدة "الأجرة مقابل العمل "كان موظفو الجماعات الترابية في إضرابات تلو إضراب الى ان ميعت و أصبحت عطلة مفتوحة الى ان طبق وصفة "العمل مقابل الاءجر"شفيت إدارات الجماعات من مرض الإضراب .الاءضراب فعلا حق دستوري للمطالبة بالحقوق لكن ليس لهضم حقوق الآخرين و يكون اخر سلاح تلجأ اليه الطبقة الشغيلة،الاءمتحانات على أبواب ما ذنب التلاميذ ؟
4 - نع الحق الخميس 14 مارس 2019 - 14:57
الى الى صاحب التعليق الاول امثالك هم الذين انزلوا الذل على المغرب اما رجال التعليم قفد كانوا يضربون ايام الاحاد حفاظا غلى الزمن المدرسي لكن لااحد استمع اليهم
5 - Mounir الخميس 14 مارس 2019 - 15:08
ينبغي العمل ب45تلميذ في القسم مع الاساتذة المخلصين وتسريح المتعاقدين الذين لم يلتزموا بالعقدة ومحاكمتهم بسبب اعتداءهم على حق التلميذ في التمدرس
6 - خديجة الخميس 14 مارس 2019 - 15:09
ما الذي سيتلو فرض تعاقد الاساتذة ؟
- التعليم لن يكون مجانيا بعدها لأنه بمقتضى الجهوية الموظفون سيكونون تابعين للأكاديميات التي ستعتمد على ايرادات لتسيير القطاع وستكون رسوم التعليم مصدرا لها .
- التعاقد سيسري على باقي القطاعات بما فيها الصحة والجماعات المحلية التي تعج بموظفين أشباح وظفوا بالمحسوبية والزبونية ومنطق الولاء السياسي .
- أبناء الشعب سيقبر طموح التوظيف في مهده ولن يبقى هناك شيء اسمه تحقيق حلم الوظيفة العمومية الذي هو حق دستوري ، وبالتالي لن يكون هناك مخرج سوى الالتحاق بالجيش في القفار والصحاري ثم الأمن لتقوية الدولة الأمنية .
قبل انتقاد نضال الاساتذة لابد من الوعي بالخطر المحدق بأولاد الشعب لأنه يراد لهذه البلاد أن تستحوذ عصابة على خيراتها وثرواتها بينما يصبح الشعب مجموعة عبيد لديهم ..افهموا ما ينتظركم ، أما بن كيران فقد استفاد من تهريجه بمعاش 7 ملايين كما جاء على لسانه وقس عليه بقية الوزراء والبرلمانيين الذين يستفيدون من امتيازات ومشاريع لا يدري عنها الأكثرية شيئا
- التعليم لن يكون مجانيا بعدها لأنه بمقتضى الجهوية الموظفون سيكونون تابعين للأكاديميات التي ستعتمد على ايرادات لتسيير القطاع وستكون رسوم التعليم مصدرا لها .
- التعاقد سيسري على باقي القطاعات بما فيها الصحة والجماعات المحلية التي تعج بموظفين أشباح وظفوا بالمحسوبية والزبونية ومنطق الولاء السياسي .
- أبناء الشعب سيقبر طموح التوظيف في مهده ولن يبقى هناك شيء اسمه تحقيق حلم الوظيفة العمومية الذي هو حق دستوري ، وبالتالي لن يكون هناك مخرج سوى الالتحاق بالجيش في القفار والصحاري ثم الأمن لتقوية الدولة الأمنية .
قبل انتقاد نضال الاساتذة لابد من الوعي بالخطر المحدق بأولاد الشعب لأنه يراد لهذه البلاد أن تستحوذ عصابة على خيراتها وثرواتها بينما يصبح الشعب مجموعة عبيد لديهم ..افهموا ما ينتظركم ، أما بن كيران فقد استفاد من تهريجه بمعاش 7 ملايين كما جاء على لسانه وقس عليه بقية الوزراء والبرلمانيين الذين يستفيدون من امتيازات ومشاريع لا يدري عنها الأكثرية شيئا
7 - المختار السوسي الخميس 14 مارس 2019 - 15:19
يجب اسقاط حزب البواجدة و اولهم المهرج العثماني الذي لا يحسن اي شيء ....
حزب البواجدة خرج على التلاميذ و على مستقبل ابنائنا بسياسته الخرقاء ...في التعليم ... و فشله السياسي و الاقتصادي.
حزب البواجدة و حزب الاستغلال خرجوا على التعليم.
لهذا لابد من استراتجية انتخابية و لوبي امازيغي انتخابي : لطرد هذين الحزبين الملعونين من سوس و من من باقي المدن الاخرى ‘
1-انشاء جمعيات امازيغية ثقافية اكثر في سوس هدفها مزدوج .. انتخابي بالدرجة الاولى و توعية الناس بالاحزاب القومجية .
2-البواجدة يفوزون لان هناك فراغ سياسي في سوس من طرف الامازيغ ... لهذا
اللعبة الانتخابية يجب ان يتحكم بها لوبي امازيغي ... ثقافي ..سياسي .. جمعوي
في المرحلة المقبلة لابد ان يتحكم الامازيغ في خيوط اللعبة الانتخابية ....
حزب البواجدة خرج على التلاميذ و على مستقبل ابنائنا بسياسته الخرقاء ...في التعليم ... و فشله السياسي و الاقتصادي.
حزب البواجدة و حزب الاستغلال خرجوا على التعليم.
لهذا لابد من استراتجية انتخابية و لوبي امازيغي انتخابي : لطرد هذين الحزبين الملعونين من سوس و من من باقي المدن الاخرى ‘
1-انشاء جمعيات امازيغية ثقافية اكثر في سوس هدفها مزدوج .. انتخابي بالدرجة الاولى و توعية الناس بالاحزاب القومجية .
2-البواجدة يفوزون لان هناك فراغ سياسي في سوس من طرف الامازيغ ... لهذا
اللعبة الانتخابية يجب ان يتحكم بها لوبي امازيغي ... ثقافي ..سياسي .. جمعوي
في المرحلة المقبلة لابد ان يتحكم الامازيغ في خيوط اللعبة الانتخابية ....
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