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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | غضب للممرضين في فاس

غضب للممرضين في فاس

الخميس 14 مارس 2019 - 12:32

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1 - bonjour الخميس 14 مارس 2019 - 15:20
متى يخرج المواطنون للتعبير عن غضبهم من سلوكيات لاغلب أطر الصحة المنحرفة ولااعمم هناك يوجد من بين الأغلبية من يستحق التنويه والتقدير والاحترام لقيامهم بالواجب المهنى. في حين نجد الاغلبية تمارس الابتزاز السمشارة والضغط على المواطنين لدفع الرشوة. بالاضافة الى اللامبالاة وعدم الاهتمام بحالة المرضى والغياب الغير المبرر للأطباء. الله يهدي الجميع والسلام
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