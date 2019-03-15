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كُتّاب وآراء
الخدمات العمومية بالمملكة
الجمعة 15 مارس 2019 - 20:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - bouchaib الجمعة 15 مارس 2019 - 21:17
En rénovant les registres de l’état civils l’administration a fait une erreur concernant ma date de naissance ils ont mis l’année de naissance de mon frère qui est plus jeune que moi de 3 ans je leurs ai expliqué en long et en large avec un vieux extrait d’acte de naissance de la même administration , rien à faire le responsable de cette administration m’a dit qu’ils ne peuvent pas corriger sans un jugement du tribunal , imaginez la galère!!! voilà l’administration marocaine ils font l’erreur et on doit galèrer dans les tribunaux pour corriger leurs âneries
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