24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/03/2019
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:34
|13:41
|17:01
|19:39
|20:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- المغرب الراهن أمام سؤال الثقافة
- الكتاني وتنمية إفريقيا
- أطباء القطاع العام ينتقدون إجراء "حملات جراحية"
- استعباد الأساتذة تحت مسمى التعاقد
- "أخطر المجرمين" يقع في قبضة الأمن بالرباط
- بنكيران يبرئ العربية من "أزمة المدرسة" ويخشى "فناء التعليم" - (115)
- علوش: الفتح الإسلامي للمغرب "غزو" قتل الأمازيغ وسبى النساء - (88)
- المحكمة الدستورية تؤكد قانونية تعديل مرسوم "الساعة الإضافية" - (85)
- المغرب يلغي تحديد تاريخ الإنتاج في المُصبرات والمشروبات المعلبة - (77)
- الجزائر تشهد أضخم احتجاجات في رابع جمعة للمطالبة برحيل بوتفليقة - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مع أيتام وأرامل الشرطة
السبت 16 مارس 2019 - 12:30