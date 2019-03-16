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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طلبة يريدون جامعات أفضل

طلبة يريدون جامعات أفضل

السبت 16 مارس 2019 - 19:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي السبت 16 مارس 2019 - 19:49
يجب أن يكون هناك وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أفضل بعدها ستكون الجامعات أفضل
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