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كُتّاب وآراء
طلبة يريدون جامعات أفضل
السبت 16 مارس 2019 - 19:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - زكرياء المغربي السبت 16 مارس 2019 - 19:49
يجب أن يكون هناك وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أفضل بعدها ستكون الجامعات أفضل
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