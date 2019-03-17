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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة والساعة الجديدة

مغاربة والساعة الجديدة

الأحد 17 مارس 2019 - 13:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - استاذ الأحد 17 مارس 2019 - 13:33
البلد الوحيد في العالم الذي اصبحت الساعة نقاش مجتمعي هو المغرب
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15
2 - medoujda الأحد 17 مارس 2019 - 13:40
نريد الساعة القانونية للمملكة( غرنيتش ) نهاءيا وكفانا تلاعبا ...مرة صيفية و مرة شتوية و مرة ...
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38
3 - نورماندي لمتاليف الأحد 17 مارس 2019 - 13:40
العام الآتي سيزيدون يوما كاملا ويصبح السبت أحد لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم
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17
4 - متضرر الأحد 17 مارس 2019 - 13:43
زيد..نقص هي الاخصر على ذاكرة الانسان.
ثم لمادا رمضان.سلبيات زيادة ساعة على طول السنة.
الوضع السليم و الطبيعي لتوقيت المغرب هو مع خط جرينيتش.لا زائد ولا ناقص..
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29
5 - جمال وهبي الأحد 17 مارس 2019 - 13:44
تعليم صفر وهذا واضح مقارنة مابين سبعينات والألفين كل شي كيتطور إلا العربي كيتدهور
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12
6 - Assadik الأحد 17 مارس 2019 - 13:46
وا عباد الله راه غير الرقم اللي كيتبدل أما الوقت هو الوقت، مثلاً الى تسحرتي مع 4 بالتوقيت الصيفي غايكون نفس الوقت غير كتبدل الرقم م 4 لـِ 3
والى كان الإفطار في 7 في التوقيت الصيفي
راه نفس الوقت الى رجعتي لغرينيتش فيتبدل الرقم و ليس المدة ا
الله يهديكم حتى الخبراء يؤكدون ان ساعة الفرق بين البيولوجية و الإضافية لا يضر اللهم الى كان فوق خمس ساعات
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-20
7 - متضرر الأحد 17 مارس 2019 - 13:51
بزيادة الساعة زاد الضغط بكل أنواعه أصبح الأسبوع كاليوم لم نعد نحس بالوقت سنشيخ بسرعة
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11
8 - TEACHER الأحد 17 مارس 2019 - 14:01
الأغلبية الساحقة من المواطنين ضد زيادة الساعة لأنهم وأولادهم يعانون يوميا من تبعاتها. لاكن المسؤولين لا يبالون لأنهم بعيدين كل البعد عن أي معانات و مصلحة المواطنين آخر ما تفكر فيه هذه الحكومة.
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14
9 - مغربي2 الأحد 17 مارس 2019 - 14:08
انجاز الحكومة هذا العام الذي تفتخر به هو الابقاء على الساعة الصيفية،فهي ارادت،والله فعال لما يريد،
فبقي العام جافا بدون فصل شتاء،ولا ربيع،فسبحان الذي بيده الامر كله،ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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6
10 - متتبع الأحد 17 مارس 2019 - 14:08
بنكيران مع الساعة GMT+2 لأداء صلاة الفجر قبل وقتها و بالتالي ضمان الجنة لجميع المغاربة !
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6
11 - anouar hannassi الأحد 17 مارس 2019 - 14:16
كاينة المحكمة الإلهية تم غادي نقتص أمام الله على كل كبيرة وصغيرة..ماكاين لاباك صاحبي لا رشوة ...كاين بيض بيض أسود أسود...الحمد لله على نعمة الموت لي كلشي غادي يدوز منها وتساوينا كاملين .....حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
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1
12 - احمد الأحد 17 مارس 2019 - 14:18
نريد الساعة القانونية والرسمية لتوقيت كرينتش
وكفى من الاستهتار .ربي عطانا البركة وأنتم نزعتوها حتى الوقت ما رحمتوه لا بركة في المال ولا بركة في الوقت ولا بركة فالصحة ولا في العقل. قهرتونا ومرضتونا رجعوا لينا الوقت الي ربي أعطاه لنا سرقتوا منا حتى الراحة في النوم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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7
13 - Kassi الأحد 17 مارس 2019 - 14:35
سبحان الله باق الدول متطور وغادا لقدام والمغاربة كيقلبو غير على النعاس و رمضان.لي مافيهش الا يمان امشي افطر .لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
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