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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج دكاترة الوظيفة العمومية

احتجاج دكاترة الوظيفة العمومية

الأحد 17 مارس 2019 - 20:31

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1 - ع.ع. الأحد 17 مارس 2019 - 22:11
يجب اذماج هؤلاء الدكاترة في الكليات لانها تحتاج خبراتهم و معارفهم و تجربتهم...و الجامعة في حاجة ماسة الى دكاترة بسبب وصول عدد مهم من الاساتذة سن التقاعد و لهذا وجب من اليوم التفكير في اذماجهم تدريجيا لا سيما في الاداب ...علاش لا؟ الحساد كثر و حسدهم مجاني لو كانوا مسلمين مؤمنين لكانت قلوبهم صافية صالحة محب الاحسان و لفعل الخير...
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2 - صيدلاني قانع الأحد 17 مارس 2019 - 22:19
لا هم لهؤلاء سوى:
_ زيادة الراتب
_ قلة العمل
الجامعات اليوم غارقة في الأساتذة الأشباح،اذا أضفنا اليهم هؤلاء الذين تدكتروا في الآداب والشريعة والحقوق ماذا سيفيدون الكليات سوى الاغراق في الموظفين الأشباح...مع العلم أن عددا من شهادات الدكتوراه اليوم لا تساوي ثمن الورق الذي طبعت فيه
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