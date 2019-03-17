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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة يرفضون جريمة المسجدين

مغاربة يرفضون جريمة المسجدين

الأحد 17 مارس 2019 - 21:41

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المقاطع بوربعين الأحد 17 مارس 2019 - 22:10
المغاربة لوكانواعقلانيين لطلبواجميعا
بحقوقهم المسلوبة ويجب عليهم
الابتعاد عن هذه الطرهات الخارجية.
ولكنهم يعيشون في غفلة معرضون
تجدهم في المواقع الاجتماعية
يبلغون عن المناضلين وكل من يطلب
حقه في هذه الدنيا ينزلون عليه
بالسنيالات حتى يخربقواله الحسابات.
ولذلك فيحق عليناأن نتظامن مع
الصحافيين المسجونين ظلماوعدوانا
ومعتقلي حراك الريف والشعبي
بأكمله.المجازرترتكب فيناهناوهناك
من طرف إدارة البلاد.ولقدركعنا
وسجدناوعبدنا وانتظرنالأوقات طويلة
وسنين على أننانحصل على نصيب
وفتات خبزمن طرف الإدارة المغربية
فإذابها تقمعناوتعتقلناوتسجننا
نهاية الموت المحقق.نشكركم
على مجهوداتكم ونضالاتكم.
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2 - Mohamed الأحد 17 مارس 2019 - 22:13
pourquoi les Australiens n'ont pas donné des excuses au musulmans comme ont fait les marocains au danois et au suiedois ? les Australiens ont dit tout simplements que le terroriste ne fait pas partie de eux et c,est pas la peine qu'on donne des excuses .
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