24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:4117:0219:4120:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. برلمانية مغربية تدعو إلى معاهدة دولية لمنع ترويج تعنيف الأديان (5.00)

  2. الأزمة ترخي ظلالها على شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء (5.00)

  3. ندوة دولية تناقش "الأمازيغية والحركات الاجتماعية" (5.00)

  4. ندوة تقارب دور اللغات الحية في إصلاح التعليم (5.00)

  5. انتخابات 2021 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طنجاوة يدينون الإرهاب

طنجاوة يدينون الإرهاب

الاثنين 18 مارس 2019 - 17:21

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.