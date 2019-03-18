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كُتّاب وآراء
اعتقال شاب أشاد بالإرهاب
الاثنين 18 مارس 2019 - 14:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
1 - طارق الاثنين 18 مارس 2019 - 14:35
وا سيرو ربيو ولادكم و تبعوهم شوفوهم اش كيديروا فالأنترنيت ماشي حتى يطرا لي طرا هاد تبداو تبكيو
2 - متفاجئ الاثنين 18 مارس 2019 - 14:36
أنا اضنه ناقص ترابي في البيت لانه من الغير المعقول خوتنا ماتو واحد يستهزئ بهم ولو في نفسه كلنا تجرعنا وتالمنا ألم تلك المجزرة رحمهم الله أجمعين والله يهدينا
3 - N.H الاثنين 18 مارس 2019 - 14:40
كلامك لا يغني و لا يسمن من جوع يجب معاقبته على أساس أنه إرهابي لا يعقل أن يكون مسلم و يشيد بهذا العمل الإرهابي الذي راح ضحيته 50 روح مسلمة بدون وجه حق حتى يكون عبرة
4 - amine fes الاثنين 18 مارس 2019 - 14:41
نعيش فعلا أزمة قيم داخل مجتمعنا الأسرة التي هي النواة الأولى للمجتمع لا تقوم بدورها في التربية كما يجب و هذه هي النتائج
5 - عبد العزيز الاثنين 18 مارس 2019 - 14:44
لو كان احد والديه من بين الضحايا هل سيقول عليهم مثل ما قال الضحك ليس في اعراض الناس
6 - محمد الاثنين 18 مارس 2019 - 14:44
بحال هاد البراهش ما بقاو كيحتارمو حتى واحد،بمن فيهم الأموات ...و خير دليل هاد زيادة 2000 و آش قال على الناس اللي ماتو....مزيانة فيه ملّي شدوه...و الله حتى فرحت ايه
7 - mostafa الاثنين 18 مارس 2019 - 14:45
هذا ليس بالضحك وإنما هو إستهزاء بأرواح الشهداء وتدعيم للمجرم . فهاذ الولد له عقل يميز به.
8 - الدهبي مهاجر الاثنين 18 مارس 2019 - 14:47
أنا شخصيا نسمي هذا الضحك ، بالضحك الباسل كنتمى من الشرطة تطلق سراحو ، وتعتبره خطأ من دري طايش وتفرح والديه هم لى هازين الهم الله يكون في عونهم
9 - الخليل الاثنين 18 مارس 2019 - 14:48
ليكن متطرف ام غير متطرف يجب ان يتحمل وزر طيشه والإشادة بعملية إرهابية ذهب ضحيتها عدد كبير من المسلمين وهم يؤدون شعائرهم الدينية ، إذا كان ابنكم طائشا فيجب أن يتربى وبالقانون.
10 - عاشق المغرب الاثنين 18 مارس 2019 - 14:49
سأل الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْك أُمُّك وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ في النار -أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ- إلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟
11 - لبيب ع وادي زم الاثنين 18 مارس 2019 - 14:52
علموا بنيكم هدبوا فالعلم خير قوام
ومال المعدمين ادا هموا خرجوا من الدنيا بغير حطام .
هدا الشاب الدي اشاد بالارهاب ، يعاني من خلل في التربية ، ويحمل جينات الشر ، ولا داعي للنفلسف ، واليحث عن مبررات لما قام به ، هو ارتكب جريمة ، وعليه تحمل العواقب ، وان يشيد بالارهاب بينه وبين نفسه وافراد عائلته تلك مسألة، لكن ان يشيد به على مواقع التواصل التجتماعي وعلى اوسع نطاق ، هدا ما لا يقبله عقل عاقل .
ومال المعدمين ادا هموا خرجوا من الدنيا بغير حطام .
هدا الشاب الدي اشاد بالارهاب ، يعاني من خلل في التربية ، ويحمل جينات الشر ، ولا داعي للنفلسف ، واليحث عن مبررات لما قام به ، هو ارتكب جريمة ، وعليه تحمل العواقب ، وان يشيد بالارهاب بينه وبين نفسه وافراد عائلته تلك مسألة، لكن ان يشيد به على مواقع التواصل التجتماعي وعلى اوسع نطاق ، هدا ما لا يقبله عقل عاقل .
12 - souad الاثنين 18 مارس 2019 - 14:53
الإرهاب أو الإشادة بالإرهاب لا يقبل المزاح، لا يمكن التساهل مع هذا المراهق
13 - youssef34 الاثنين 18 مارس 2019 - 14:54
المغرب الدولة الوحيدة التي يتم فيها دعم مرتكبي الجرائم لأن الشعب محكوم بالعاطفة وباك صاحبي عوض القانون والعقل، الإلحاد مسألة شخصية وهو حر فيها، لكن أن يشتم هؤلاء الضحايا بذلك النعت والإشادة بالجريمة فهذه جريمة يجب أن يعاقب عليها، الشخص الملتحي في آخر الفيديو تصريحه كارثي ويدل على الإنحطاط الذي وصل له الشعب المغربي، ربي العقل قبل اللحية
14 - يوسف المغربي الاثنين 18 مارس 2019 - 14:54
لا حول ولا قوة إلا بالله.. كبقاو فيك غير الوالدين مساكن.. اللهم إهدي شبابنا و أبناءنا و رد بهم ردا جميلا إنك لا ترد الدعاء
15 - moumoud الاثنين 18 مارس 2019 - 14:57
Il est à considérer la réalité de l'élève.
n'étant ni membre d'organisation terroriste ni affilié a quelconque corporation comme il n'avait jamais d'antécédent judiciaire et de l pour lui rendre sa liberté.
Ne le pousser surtout pas à une quelconque radicalisation en lui infligent des injustices
n'étant ni membre d'organisation terroriste ni affilié a quelconque corporation comme il n'avait jamais d'antécédent judiciaire et de l pour lui rendre sa liberté.
Ne le pousser surtout pas à une quelconque radicalisation en lui infligent des injustices
16 - الصحراوي الاثنين 18 مارس 2019 - 15:00
للاسف بعض الشباب يسعون لخلق البوز في مواقع التواصل الاجتماعي دون وضع حسابات لما يلحقه ذلك بانفسهم وذويهم.
لكن بالمقابل هذه القضية الصبيانية لاتتطلب فرقة خاصة وهالة اعلامية يكفي فقط الشرطة القضائية المحلية لتقوم بدورها
لكن بالمقابل هذه القضية الصبيانية لاتتطلب فرقة خاصة وهالة اعلامية يكفي فقط الشرطة القضائية المحلية لتقوم بدورها
17 - الواقعي الاثنين 18 مارس 2019 - 15:00
صراحة قد اتعاطف معكم كعائلة لكن بالنسبة لابنكم لا يستحق اي تعاطف.ولدكم باسل و بسالتو هي لي خرجات عليه.شفت تعليق ديالو مقزز و النصارى ما داروها.ان ينعث الشهداء بابناء الزنا و و يشيظ بالفعلة و يدعو الى اطلاق سراح المجرم الارهابي.راه عيق و بزاف كاع.خليوه يتربا باش تحيد منو الضسارة و الضحك الباسل .و يكون ملحد ولا يهودي شغله هذا.القانون ضد الاشادة بالعمل الارهابي.ما يسري على من اعتقلو بجريمة شمهروش يسري عليه ايضا.يتربا و يرجع ليكم .اللحية لي كيقول ماشي شي حاجة ديك الفعلة .واش بعقلك.راه ملحدين و تضامنو
18 - wood الاثنين 18 مارس 2019 - 15:01
جريمة وقعت على بعد ألاف الكيلومترات من المغرب ، منفدها متطرف يميني و بدون شك ورائه الكثير من المؤيدين العنصريين ،و رغم ذلك أعتقل شخص واحد ، فلو وقعت هذه الجريمة الإرهابية في المغرب لاعتقل المخزن المئات و زج بهم في السجون ، إضافة أن هذا الشاب كل ما فعله هو مجرد تدوينة لا تقدم ولا تؤخر فإن المخزن بطبعه الحقار لا يفوت الفرصة ليزج بأحد المغاربة في السجن !!!
19 - أيوب العسالي الاثنين 18 مارس 2019 - 15:01
أسأل الله عزوجل أم يجعل سجنه توبة له وأن يهديه للطريق المستقيم
كما اواسي اسرته التي باتت في أمر لا يحسد عليه
وأظن بأن 6 سنوات لا تكفي لشفاء غليلنا من منشوره الكفري
كما اواسي اسرته التي باتت في أمر لا يحسد عليه
وأظن بأن 6 سنوات لا تكفي لشفاء غليلنا من منشوره الكفري
20 - نبيل الاثنين 18 مارس 2019 - 15:03
ماكاينش اللي جهلني قد الواليد ديالو ... ماباغيش يقول بيلا ولدي غلط وناخاصوش يدير هكاك ...كيبرر داكشي اللي دار بالمراهقة ورا غير هضرة ماشي شي حاجة ....انا كن عندي السلطة نطلق الولد ونشد الاب على ديك الهضرة حنت فحد ذاتها مصيبة
21 - صلاح صلاح الاثنين 18 مارس 2019 - 15:04
هو الآن أخذوه للتحقيق وترك لوالديه البؤس والهم والغم ، بعد تصرفه هذا لتدوينته الصبيانية سيعرف بأنه ما كان عليه المزاح ويتشفى في استشهاد المسلمين ويثني على هذا الإرهابي النجس، وكان عليه أن يحضر عقله قبل أن يسقط في هذا المستنقع الخبيث . كان الله في عون والديه في هذه المصيبة اللتي ألحقها بهم ، نطلب من الله الهداية لشبابنا أن يأخذوا بعض الأمور بجدية
22 - مغربي الاثنين 18 مارس 2019 - 15:04
باركاااااا من تناوي العقاب ثم العقاب
كوكان كيعراف القران كاع ميسخر ويتشفا في قتل الابرياء.
كوكان كيعراف القران كاع ميسخر ويتشفا في قتل الابرياء.
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