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كُتّاب وآراء
الزفزافي .. القصة الكاملة
الجمعة 17 ماي 2019 - 15:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
1 - أستاذ الاجتماعيات الجمعة 17 ماي 2019 - 23:06
في هذا البلد السعيد الفريد من نوعه، على الإنسان أن (يَدْخُلْ سوقْ راسو).
هل أفلح مثقف من العيار الثقيل كبوعشرين الملم بخفايا و تفاصيل السياسة
و المجتمع في المغرب من تجنب غدر و لدغة المخزن؟؟؟ ليفلح شخص بسيط بثقافة محدودة و تعليم متواضع كالزفزافي في الإفلات من بطش المخزن؟؟؟
لا أمجد بو عشرين و لا أبخس من قدر الزفزافي، كلاهما مواطنين مغربيين لهما الحق في العيش الكريم، و لهما الحق في التعبير عن الرأي كل حسب موقعه و إمكانياته، و كلاهما ضحية للإستبداد و الظلم.
لكن هل يكترث أحد لأمرهما الآن؟؟؟
أكرر و أقول على الإنسان المغربي أن (يَدْخُلْ سوقْ راسو)، و أن يركز على بناء حياته، و يهتم بشؤونه الخاصة، و يطور مهاراته، و أن يهتم بالتعليم
أو إتقان عمل ما، و أن يتجنب السياسة.
هل أفلح مثقف من العيار الثقيل كبوعشرين الملم بخفايا و تفاصيل السياسة
و المجتمع في المغرب من تجنب غدر و لدغة المخزن؟؟؟ ليفلح شخص بسيط بثقافة محدودة و تعليم متواضع كالزفزافي في الإفلات من بطش المخزن؟؟؟
لا أمجد بو عشرين و لا أبخس من قدر الزفزافي، كلاهما مواطنين مغربيين لهما الحق في العيش الكريم، و لهما الحق في التعبير عن الرأي كل حسب موقعه و إمكانياته، و كلاهما ضحية للإستبداد و الظلم.
لكن هل يكترث أحد لأمرهما الآن؟؟؟
أكرر و أقول على الإنسان المغربي أن (يَدْخُلْ سوقْ راسو)، و أن يركز على بناء حياته، و يهتم بشؤونه الخاصة، و يطور مهاراته، و أن يهتم بالتعليم
أو إتقان عمل ما، و أن يتجنب السياسة.
تعليق غير لائق
-89
2 - bilal tetuan الجمعة 17 ماي 2019 - 23:08
اللهم فك اسر اخينا وحبيبنا ناصر الزفزافي الرجل الوحيد في المغرب الذي دافع عن ارضه
3 - haytem الجمعة 17 ماي 2019 - 23:30
جزاءه المؤبد هو و ابوه. اقولها و اكررها العصى لمن عصا
تعليق غير لائق
-153
4 - المصطفاوي الجمعة 17 ماي 2019 - 23:31
القضية الزفزافية ضاعت لما صاغت لنفسها طريق العنف والفوضى ولم تحترم قدسية المساجد وصلاة الجمعة.
تعليق غير لائق
-69
5 - عقبة بن نافع الفهري الجمعة 17 ماي 2019 - 23:43
بسم الله الرحمان الرحيم أما بعد فان الظلم ظلمات يوم القيامة رغم انني لا احب الاسلوب البربري او الريفي بالتعامل وطريقة التعبير عن الرأي الا انني اكره الظلم والقسوة أتجاه ابناء الوطن فهل يعقل ان يسجن عشرون سنة والمجرمون الخونة يتجولون بكل حرية فهل هذا منطقي أم اننا نريد خلق قاعدة الكراهية اتجاه ابناء الوطن الواحد ليقتتلوا كما يحصل الان في ليبيا وسوريا لمذا نربي الكراهية نحن المغاربة قوم مسالمون ارجوا ان تصل هذه الكلمات إلى المسؤولين ليصلحوا ما تعطل قبل فوات الأوان والحمد لله على نعمة الإسلام
تعليق غير لائق
-65
6 - ادريس الذمي الجمعة 17 ماي 2019 - 23:57
ناصر الزقزاقية ضحية نظام رجعي
عن دستور التداول والجهة
6-11-2013
إيراني الشباب في المخدرات والجرم ام التسييس
كما حدده القصر؟
عن دستور التداول والجهة
6-11-2013
إيراني الشباب في المخدرات والجرم ام التسييس
كما حدده القصر؟
تعليق غير لائق
-122
7 - الحر السبت 18 ماي 2019 - 00:13
الكل سيفنى والكل سيحاسب ظالما ام مظلوما! فكونوا على يقين بان الحق هو الذي سيطوف اخيرا عاجلا ام اجلا .نطلب من مولانا امير المؤمنين ان ينظر الى هذه المنطقة والى اهلها ويصدر عفوا شاملا على هؤلاء ،فالريف هو مكسب للمغرب وللمغاربة جميعا ،وستفتح صفحة جديدة على المنطقة وعلى اهلها وسيزول الغمام الذي استقر على جبال المنطقة ،هذه هي نظريتي ،ولكم واسع النظر....
8 - الزمر السبت 18 ماي 2019 - 00:18
السلام ، إذا كان ما تفضل به هذا الرجل هو كل الحقيقية فإما أن الرجل مغفل وإما الدولة المغربية مع كل أجهزتها الأمنية و القانونية من أكبر المغفلين.
والسؤال هنا هو ما هو السبب الذي جعل الدولة الهولندية تريد التدخل في الشأن الداخلي المغربي بشكل مباشر لولى الضغوطات التي مورست عليها من طرف إنفصاليين في الديار هولندية و كل هذا موثق بالفيدوهات ، لو كان عندك قليل من النخوة لما قمة بزيارة البرلمان الأوروبي أو هولندا بتحديد ، كان من واجبك زيارات رجال الأمن المصابين في المستشفيات المغربية بالأحرى ، تدعي انك حقاني ولكن مع الأسف رجل في سنك كان عليه قول كل الحقيقة أحب من أحب و كره من كره ،
ولكنك ابو البطل والأمر لا يسمح بهذا الأمر،
والسؤال هنا هو ما هو السبب الذي جعل الدولة الهولندية تريد التدخل في الشأن الداخلي المغربي بشكل مباشر لولى الضغوطات التي مورست عليها من طرف إنفصاليين في الديار هولندية و كل هذا موثق بالفيدوهات ، لو كان عندك قليل من النخوة لما قمة بزيارة البرلمان الأوروبي أو هولندا بتحديد ، كان من واجبك زيارات رجال الأمن المصابين في المستشفيات المغربية بالأحرى ، تدعي انك حقاني ولكن مع الأسف رجل في سنك كان عليه قول كل الحقيقة أحب من أحب و كره من كره ،
ولكنك ابو البطل والأمر لا يسمح بهذا الأمر،
تعليق غير لائق
-64
9 - Naoufal السبت 18 ماي 2019 - 00:39
الزفزافي من الناس لقلال لبينو حقيقة الدولة الا وهي مهترئة ومبنية على باطل
"كل ما بني على باطل فهو باطل".
اغلبية الشعب راه كاعي او ماحاملش الوضعية ولكن راه الدولة كتروضه كتخوفو بطريقة او باخرى شفنا نماذج كثيرة مثل الاساتذة المتعاقدين كلاو العصة فماذا ستنتظر ان يتغير؟
مهم الله اطلق سراحو.
"كل ما بني على باطل فهو باطل".
اغلبية الشعب راه كاعي او ماحاملش الوضعية ولكن راه الدولة كتروضه كتخوفو بطريقة او باخرى شفنا نماذج كثيرة مثل الاساتذة المتعاقدين كلاو العصة فماذا ستنتظر ان يتغير؟
مهم الله اطلق سراحو.
10 - hassan السبت 18 ماي 2019 - 01:14
المطالب البسيطة عادية و مفهومة.
لكن محاولة خلق cult حول شخصية الزفزافي, شيء اخر, و انا ضده تماما.
لماذا طرحت هسبريس فيديو و مقال يمجد و يقدس الزفزافي كأنه ملاك؟.
هل للامارات يد هنا؟
شيء ما يجعلني اتحسس مسدسي
لكن محاولة خلق cult حول شخصية الزفزافي, شيء اخر, و انا ضده تماما.
لماذا طرحت هسبريس فيديو و مقال يمجد و يقدس الزفزافي كأنه ملاك؟.
هل للامارات يد هنا؟
شيء ما يجعلني اتحسس مسدسي
تعليق غير لائق
-19
11 - محمد محمد السبت 18 ماي 2019 - 01:34
إنه ليحز في النفس أن يتم ظلم شخص طالب بحقه في العيش الكريم. و يتم حكمه بأشد العقوبات. نسأل الله أن يتم الإفراج عنهم جميعا
12 - hadawi السبت 18 ماي 2019 - 01:53
مازلنا تحت الحماية الفرنسية لهذا فوسفاطنا نعطيه لفرنسا مجانا فهم يحمون من يحكموننا أما الزفزافي فلقد تسرع كثيرا فلم يتعلم من تاريخ الفراعنة فلقد تألهوا وقتلوا وفسدوا وربنا محاهم وها الٱن يحكم مصر السيسي زوجة إسرائيل ولهذا أنصح بالزفزافي أن المرض ينخر عظامه فإصبر يا زفزافي موته قريب
13 - رواية واحدة السبت 18 ماي 2019 - 02:09
ليست القصة الكاملة لأنكم وبكل بساطة قدمتم رواية واحدة لما حدث في الحسيمة
14 - إسماعيل باشا السبت 18 ماي 2019 - 02:18
جوابا على سؤال الأب :
لا يحق لكم التظاهر لأنكم انفصالييون ترفعون علما انفصاليا ونحن نكره دوي النزعة الإنفصالية.
لا يحق لكم التظاهر لأنكم انفصالييون ترفعون علما انفصاليا ونحن نكره دوي النزعة الإنفصالية.
15 - rabatage السبت 18 ماي 2019 - 02:50
مشكلتك و لي فالحقيقة تاتزيد تورط بيها ولدك و لي فعلا ورطتيه بها هي اسلوبك في الهضرة و تعنتك مع الدولة وتتكلم عن الزفزافي وعن الدولة المغربية كأن هناك مشكل بين دولتان ثم تتكلم عن الحصار و كان جهة الريف دولة لها كيانها ومستقلة
وحتى في المظاهرات نشاهد اعلاما دون العلم المغربي ولكن كان عليه ان يتظاهر حاملا الراية المغربية ويطالب بحقوقه في دولته
وحتى في المظاهرات نشاهد اعلاما دون العلم المغربي ولكن كان عليه ان يتظاهر حاملا الراية المغربية ويطالب بحقوقه في دولته
16 - maroc 2019 السبت 18 ماي 2019 - 02:55
السلام عليكم،
ملاحظة:
لقد سمعت هذا السيد يقول ان زوجته تعاني السرطان ( اللهم اشفها و اشف مرضى المسلمين أجمعين)
ألم يقل إبنكم في إحدى خرجاته أن الاستعمار الإسباني كان أرحم!!!! اعلم ياسيدي أن المستعمر الإسباني هو من رش الريف بالغازات... والنتيجة أن نسبة الإصابات الأعلى في المغرب بالمرض الخبيث هي بالريف.
هل ينعت الوزراء بالمتسولين ، أي منطق هذا...
من يكون ومن تكون حتى تتكلمو بإسم الريف؟
ياسيدي ابنكم تعدى الحدود نصب نفسه أميرا، كان يتجول بحماية حراس سمان ابطال فنون الحرب، هو الآن في قبضة العدالة لتقول كلمتها فيه.
الحمد لله هو حر في نفسه، إن أراد أن يضرب عن الطعام فهذا شأنه.
كل من تعدى حدود الوطن سيقبض عليه.... الحموشي بالمرصاد.
عاش المغرب و عاش الملك.
السلام
ملاحظة:
لقد سمعت هذا السيد يقول ان زوجته تعاني السرطان ( اللهم اشفها و اشف مرضى المسلمين أجمعين)
ألم يقل إبنكم في إحدى خرجاته أن الاستعمار الإسباني كان أرحم!!!! اعلم ياسيدي أن المستعمر الإسباني هو من رش الريف بالغازات... والنتيجة أن نسبة الإصابات الأعلى في المغرب بالمرض الخبيث هي بالريف.
هل ينعت الوزراء بالمتسولين ، أي منطق هذا...
من يكون ومن تكون حتى تتكلمو بإسم الريف؟
ياسيدي ابنكم تعدى الحدود نصب نفسه أميرا، كان يتجول بحماية حراس سمان ابطال فنون الحرب، هو الآن في قبضة العدالة لتقول كلمتها فيه.
الحمد لله هو حر في نفسه، إن أراد أن يضرب عن الطعام فهذا شأنه.
كل من تعدى حدود الوطن سيقبض عليه.... الحموشي بالمرصاد.
عاش المغرب و عاش الملك.
السلام
17 - الحرية لناصر الزفزافي السبت 18 ماي 2019 - 03:01
الحرية لناصر الزفزافي : 20 سنة سجنا في ما إقترفه تعتبر عقوبة جد جد ... جد قاسية.
18 - moha raiss السبت 18 ماي 2019 - 03:53
آب الزفزافي أفادنا جزاه الله خيرا بتصريح واضح ومرافعة جماهيرية توضح كل البراءة لابنه وباقي المخطوفين .أما التدخل الهولندي وو مجرد هراء وادعاءات من عياشة لا يعلمون أن أغلب الوزراء الذين بسوسونكم لهم جنسيات فرنسية وغربية .الزفزافي يرفض الجنسية الأوروبية .وابوه بهده الفصاحة في التعبير والله العظيم انه صادق في وطنيته احسن من وزير 1 وهو يضحك علينا في البرلمان . المهم أن الزفزافي دخل التاريخ كبطل دافع عن بلده ضد الإقصاء كما دافع أجداده ضد الاستعمار .فأنا لا أعرف حال المغاربة الذين هم ضد الزفزافي والصحافة المأجورة التي تريد النيل منه ولكن هيهات .إنه أسد بن أسد أحب من أحب اللهم فك أسره واخذل من خذله
19 - Morocco السبت 18 ماي 2019 - 07:38
الدولة من حقها عسكرة المدن كيفما تشاء ، العسكر موجود في كل المدن المغربية،والأزمة الاقتصادية الخانقة موجودة في كل المدن، فلا تنتظر منا أن نتضامن مع ابنك الانفصالي الذي لا يعترف بباقي المغرب،المغرب ليس فقط الريف، المغرب بلد ذو سيادة،المغرب بلد العربي والشلح،أنتم زرعتم الفتنة وهنيئا له 20 سنة في السجن
تعليق غير لائق
-11
20 - zaki السبت 18 ماي 2019 - 08:48
السلام عليكم
إخواني ,الزفزافي ليس له تأطير سياسي فهو مدفوع من الخارج من أبناء جلدته في هولاندا وبلجيكا . ارتكب أخطاء سياسية لا يمكن أن يرتكبها رجل سياسة إن صح التعبير .بصراحة أنا كنت من مؤيديه ولكن لما خرج عن مساره وتعدى الخطوط الحمراء وأصبح يعتبر نفسه التشيكبارا . وأصبحت المطالبة مصحوبة بالتخريب وإلحاق الضرر بالمؤسسات العمومية هل هذه مطالبة سلمية ؟
إخواني ,الزفزافي ليس له تأطير سياسي فهو مدفوع من الخارج من أبناء جلدته في هولاندا وبلجيكا . ارتكب أخطاء سياسية لا يمكن أن يرتكبها رجل سياسة إن صح التعبير .بصراحة أنا كنت من مؤيديه ولكن لما خرج عن مساره وتعدى الخطوط الحمراء وأصبح يعتبر نفسه التشيكبارا . وأصبحت المطالبة مصحوبة بالتخريب وإلحاق الضرر بالمؤسسات العمومية هل هذه مطالبة سلمية ؟
تعليق غير لائق
-12
21 - سلام السبت 18 ماي 2019 - 09:45
حراك الريف بزعامة اخينا ناصر الزفزافي كان هو الفرصة الوحيدة لي التغيير ولكن للأسف يد واحدة لا تسفق.
22 - بلازاق السبت 18 ماي 2019 - 09:47
المغاربة ليسو عنصريين والدليل اب اي منطقة مغربية يمكن ان يتولى ارفع المناصب في الدولة ولايتساءل الناس من اين هو وهدا الشخص الشبه امي والرعاع المحيطين به يريدون التفرقة القبلية والعصبية بين المغاربة
تعليق غير لائق
-16
23 - لوجيك السبت 18 ماي 2019 - 09:54
أتفق مع كل ما قال والد ناصر الزفزافي، لمذا لا يتم معاملة إنفصاليي البوليزاريو الموجودون في الجامعات و في مدن الجنوب معاملتهم مثل أسرى الريف و جرادة رغم أنهم لم يطالبو إلا بالحق،
24 - Samir r السبت 18 ماي 2019 - 10:29
ماذا يمكن ان ننتظر من دوله لها الاف الاطفال متشردين يطعمهم الاسبان.
والاف من النساء طاعنات في السن حمالات كالبغلات في معابر الذل والمهانه سبته ومليليه
وربع سكانها غادرو البلاد والباقي على احر من الجمر من أجل المغادره.
اساطيل من قوارب الموت محمله بشبابها يغامرون بحياتهم في اعالي البحار من اجل لقمه العيش.
تقدم رواتب لمواطنيها لا يكفيهم للمعيشه ولو لاسبوع واحد .
او زيد او زيد.
والاف من النساء طاعنات في السن حمالات كالبغلات في معابر الذل والمهانه سبته ومليليه
وربع سكانها غادرو البلاد والباقي على احر من الجمر من أجل المغادره.
اساطيل من قوارب الموت محمله بشبابها يغامرون بحياتهم في اعالي البحار من اجل لقمه العيش.
تقدم رواتب لمواطنيها لا يكفيهم للمعيشه ولو لاسبوع واحد .
او زيد او زيد.
25 - Abdo السبت 18 ماي 2019 - 10:50
From my point of view, if this guy not been arrested and the demonstration not been stopped we will be for sure as Syrian, Egypt’s, Sudan and off course our neighborhood
I’m not trying to be against him or with him, all what I want is peace to my country even I don’t even own my Morocco ID, but still it’s my country
I’m not trying to be against him or with him, all what I want is peace to my country even I don’t even own my Morocco ID, but still it’s my country
تعليق غير لائق
-10
26 - إنسان حر السبت 18 ماي 2019 - 11:03
جوابا على التعليق رقم 1 (أستاذ الاجتماعيات). مع كل احترامي لكل المعلقين بالموقع، لا أدري كيف أصبحت أستاذا وفي مادة الاجتماعيات، وتقول يجب على المرء أن يتجنب السياسة. السياسة في المادة التي تُدرس هي عصب الحياة والقلب النابض لكل المجالات في حياة الإنسان ووجوده. كيف يمكن أن يُطور المرء نفسه وينجح في ظل العبودية والظلم والاستبداد والإقصاء... وغيرها من الأمراض المتفشية في بلدنا المغرب.
27 - famille zefzafi opportunistes السبت 18 ماي 2019 - 11:06
des mensonges d'un pere opportunistes qui veut agenouiller l'etat marocain mais les marocains sont plus intelligents. Ils ont vite compris que ce soulevement a été dirigé depuis la hollande et l'espagne par des séparatistes qui donnent des sommes d'argent sans compter à la famille zefzafi.
vive le maroc uni
la mort aux séparatises qui veulent détruire notre pays bien aimé
vive le maroc uni
la mort aux séparatises qui veulent détruire notre pays bien aimé
تعليق غير لائق
-17
28 - محماد الوجدي مول المحلبة السبت 18 ماي 2019 - 11:18
جاء الزفزافي الابن فملا الدنيا وشغل الناس..كما يقول المثل..كانت مطالبه في الاول مطالب اجتماعية للحسيمة.. استمال المواطنين بخطب رنانة وايدوه.. لكن تبين في التالي و بالواضح والمرموز أن المطالب الاجتماعية لم نكن سوى وسيلة لاستمالة الناس .. ومر إلى استعمال العنف والتحريض بل لجأ إلى شتم المغاربة والمغربيات باقبح النعوث ..ومر أخيرا إلى تهديد الأمن والاستقرار باستعمال في البلاد بالافراط في العنف والتحريض وشتم المسؤولين اظافة إلى رفع رايات الانفصال دخيلة عن الوطن ... انذاك فقد بريقه وقيمته لدى الشعب المغربي وتبين أن الرجل يخدم أجندات خارجية تسعى إلى خلق بؤرة توتر و انفصال... وحوكم علانية واعطيت له جميع الوسائل للدفاع عن نفسه .. وأصدر القضاء في حقه هو وجماعته كلمته .. هذا هو السجين الزفزافي وجماعته..لم يكن معتقل رأي كما يدعي البعض بل حوكم على جراءم ارتكبها في حق الشعب المغربي والدولة...
تعليق غير لائق
-11
29 - محمد ابوزيد السبت 18 ماي 2019 - 12:26
اين كان الاب المثقف والخبير طيلة السبع اشهر الم يحذر ابنه مما يقول ويفعل كان مزهوا وينتظر ان يصبح ابنه رئيسا لامارة الريف الم يكن يعرف الدولة المغربية لقد ذهب تعليمك سدا يا استاذ ولم تستفد من تجربة الحياة شيئ والبكاء على الميت لن يعيده للحياة وكان الاجدر بك ان تنصحه وتبعده عن الحافة قبل ان يقع اتمنى من الله الفرج القريب للجميع
تعليق غير لائق
-14
30 - Peace السبت 18 ماي 2019 - 12:38
الاب الذي يحث ابنه على التهلكة و التعنت و الانتحار اذا اقتضر الامر, اب لا خير فيه لان ايمانه ضعيف, و الله اعرف اباء اصبحوا ابناءهم معتقلين سياسيين, فتجدهم يطلبون لهم العفو و قبل ذلك ينصحونهم بالابتعاد عن تلك الطريق, طريق السجون و المعتقلات و الانتحارات و الاضراب عن الطعامو شغل انفسهم باشياء تنفعهم, و كانوا, هؤلاء المعتقلين السياسيين على الاقل مثقفون, اما الزفزافي فهو اصلا سادج و ليس له اي مستوى لا تعليمي و لا ثقافي...
انا عندما تاججت احتجاجات ما بات يعرف "بحراك كالريف" كنت في عطلة في كتالونيا في اسبانيا و لم اكن اتابع الاحداث بشكل دقيق, لانني لم اكن اريد تعكير الهدوء, الذي كنت اعيشه في تلك المنطقة الجميلة و الهادئة و كان الجو ايضا رائعا. و كنت اتساءل لماذا هذا المكان هادئا و المغرب يغلي...على اي عندما رجعت الى المانيا لم اهتم بالموضوع, و الاحداث تتاجج اكثر فاكثر الى ان شاهدتها في الاخبار الالمانية, و قلما يتحدثون الالمان عن المغرب اصلا, فاضطررت اضطرارا للنظر فيما يحدث, لان الامر اصبح خطيرا. يعني ان ابنك لا يرحم و لا يهمه استقرار البلد و كان لزاما علينا التصدي له وعليه لا يهمني امره
انا عندما تاججت احتجاجات ما بات يعرف "بحراك كالريف" كنت في عطلة في كتالونيا في اسبانيا و لم اكن اتابع الاحداث بشكل دقيق, لانني لم اكن اريد تعكير الهدوء, الذي كنت اعيشه في تلك المنطقة الجميلة و الهادئة و كان الجو ايضا رائعا. و كنت اتساءل لماذا هذا المكان هادئا و المغرب يغلي...على اي عندما رجعت الى المانيا لم اهتم بالموضوع, و الاحداث تتاجج اكثر فاكثر الى ان شاهدتها في الاخبار الالمانية, و قلما يتحدثون الالمان عن المغرب اصلا, فاضطررت اضطرارا للنظر فيما يحدث, لان الامر اصبح خطيرا. يعني ان ابنك لا يرحم و لا يهمه استقرار البلد و كان لزاما علينا التصدي له وعليه لا يهمني امره
تعليق غير لائق
-15
31 - مصطفى آيت الغربي السبت 18 ماي 2019 - 21:00
يرحم الله ناس الغيوان. لقد قالوا مند زمان:
يا ناس أو مانتوما ناس
يا الزايدين المهموم في همو
ويا المعاونين الظالم على ظامو
ياناس أو مانتوما ناس.
قالت مريم عليها السلام لما اتهمت بالباطل من قبل أبناء اسحاق:
ياليتني مت وكنت نسيا منسيا.
يا ناس أو مانتوما ناس
يا الزايدين المهموم في همو
ويا المعاونين الظالم على ظامو
ياناس أو مانتوما ناس.
قالت مريم عليها السلام لما اتهمت بالباطل من قبل أبناء اسحاق:
ياليتني مت وكنت نسيا منسيا.
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