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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | التبرع بالدم في رمضان

التبرع بالدم في رمضان

السبت 18 ماي 2019 - 15:16

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مقاطع السبت 18 ماي 2019 - 18:16
انا بعد قطرة وحدة ميشفها من عندي حتى اصلحو قطاع الصحة
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-3
2 - rachid63 السبت 18 ماي 2019 - 20:19
شي يتبرع أو شي "يتبرع"!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4
3 - massir75 السبت 18 ماي 2019 - 22:19
الناس اللي انت مقاطعهم مستعدين يستقطبوا البشر ماشي غير الدم .
سير تساهم مع اخوانكم راه محتاجين الدم و دير شي دويرة للمستشفيات العمومية
يحساب صحاب الشكاراة اللي كيداواو تماك .
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-1
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