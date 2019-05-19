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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اليوم العالمي للمتاحف

اليوم العالمي للمتاحف

السبت 18 ماي 2019 - 14:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - صابر السبت 18 ماي 2019 - 15:09
بداء تجميع الثروات مند سنة 1920 . هذا ما قال السيد عميد الجامعة اي في فترة الحماية و الى يومنا هذا . والسؤال اين هي هذه الثروات ؟
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2 - مواطن مغربي صحراوي السبت 18 ماي 2019 - 15:16
إخواني الجزائريين النظام العسكري الحاكم عندكم من وراء الستار على مدى 45 سنة تدخل في حياتي الشخصية وأراد حرماني من اصولي الصحراوية بإيوائه ودعمه وتسليحه لمجموعة من البيادق المسلحة والممولة من خزينة الشعب الجزائري.. فأنتم القاضي والحكم بيني وبينه أتمنى منكم ان تنصفوني من الظلم الذي لحق بي من طرفه
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