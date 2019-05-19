24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/05/2019
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:39
|05:20
|12:29
|16:09
|19:29
|20:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
- البابا: حرية الصحافة مؤشر على عافية البلدان
- ألافيس يجبر جيرونا على مغادرة "بطولة الليغا"
- بنفيكا يحرز لقب البطولة البرتغالية لكرة القدم
- الديساوي يحظى بوسام رفيع في معرض الابتكار
- أزمة النتائج تعصف بالكوكب .. والأنصار يحنّون إلى زمن المديوري
"والآن أتحدث"- 12- .. بلمودن يغوص في "رحلة المرض والعذاب" (5.00)
زهرة .. قصّة شابة تواجه أشواك الحياة ومرض الأم بـ"رْضاة الواليدة" (5.00)
"البطيخ" والشاي .. ركائز مائدة الإفطار الرمضاني في بلاد الصين (5.00)
مرجعيات الفلسفة الغربية -12ـ .. تحوّلات النهضة ومحاكمة "جاليليو" (5.00)
- العثماني: حملات تبخيس تستهدف حزب العدالة والتنمية بشكل متعمّد - (117)
- تنظيم مغربيّ للمثليّة يطالب بحماية قانونية من التعنيف والكراهية - (87)
- التحقيق في تعنيف شرطي لشخص على المباشر - (57)
- وزارة إصلاح الإدارة تدرس آثار "الساعة الجديدة" - (52)
- المغرب يضاعف صادرات السيارات نحو الخارج في أقل من 5 سنوات - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إفطار مغاربة الإمارات
السبت 18 ماي 2019 - 16:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - السعيدي السبت 18 ماي 2019 - 16:57
قول الأخ بان الفطور حضر فيه من جميع الشرائح الموجودة داخل الإمارات السبع فقولي لن اللهم أني صاءم موجودين في العاصمة ولَم نسمع عن فطور الجالية المغربية آلا ان قراته في هيسبريس اترك للمشاهد الكريم التعليق من هم الحاضرين في هذا الفطور وللإخوة التعليق
2 - عبدالله طالب السبت 18 ماي 2019 - 18:34
الأخ اللي سمع بموضوع الإفطار من خلال هسبريس فقط كمن يلوم الطائرة المغادرة في وقتها لأنه تأخر عن الرحلة فإذا سألته عن عدم سفره يقول "راحت عني الطائرة" بدل ان يقول تأخرت عن موعد الإقلاع. اقول للأخ الكريم لنا منبر نتواصل من خلاله مع من يهتم بشؤون المغاربة في الإمارات عليه الرجوع اليه والتأكد بنفسه من تاريخ الإعلان وكم منشور كان بخصوص الإفطار. كفى من توزيه التهم مجانا وممارسة انا دائما بريئ.
3 - احمد الملولي السبت 18 ماي 2019 - 19:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة ،
ردا على الاخ الكريم تعليق رقم ١ السعيدي
مرحبا بك في مجموعة (مغاربة في الامارات)
و ان شاء الله تعالى ان لم يكن لك نصيب في الحضور هده السنة بسبب عدم معرفتك للحدث ان شاء الله تعال تحضر معنا السنة القادمة او في مناسبات قادمة ،
تحياتي لك
تحية طيبة ،
ردا على الاخ الكريم تعليق رقم ١ السعيدي
مرحبا بك في مجموعة (مغاربة في الامارات)
و ان شاء الله تعالى ان لم يكن لك نصيب في الحضور هده السنة بسبب عدم معرفتك للحدث ان شاء الله تعال تحضر معنا السنة القادمة او في مناسبات قادمة ،
تحياتي لك
4 - Abdelghani السبت 18 ماي 2019 - 20:05
100% ان المدعوين استمعوا الئ النشيد الوطني قبل الاستماع الئ اذان صلاة المغرب وحتئ وان نوذي لصلاة المغرب قلا احد من هؤلاء المدعوين سوف يقوم للصلاة بل الاكل اولا وملئء بطونهم الجائعة ولما البطون تشبع وتنتفخ ترسل رسالة الئ المخ تقول فيها عني او اراك الغنا.هذا الفطور السنوي هو نوع من البروتوكولات للفارة المغربية مستخدمة وسائل الاعلام باننا نعطي دائما لمهاجرينا تلك الالتفاتة الانسانية وباننا نعطي حرصا واهمية كبرئ للمهاجرين المغاربة وطبعا مؤدبة الافطار هذه ستكلف الدولة جزءا كبيرا من الدراهم التي ربما اضعاف اضعاف ما انفق خلال قفة رمضان السنوية وبالطبع من سيدفع فهو الشعب.
5 - عابر سبيل السبت 18 ماي 2019 - 20:42
كفى استجداء ،إنكم تكرسون ثقافة التواكل وإعطاء البعض أكثر من حجمهم ،إن الله هو الغني.ولكم الإختيار في النشر.
6 - بن عمرو السبت 18 ماي 2019 - 21:01
اخي عبد الغني لست على صواب ،تعليقك كان مجرد طلق في الهواء.
معلوماتك غير صحيحة
تبين قبل الحكم
معلوماتك غير صحيحة
تبين قبل الحكم
7 - سعاد العبادي السبت 18 ماي 2019 - 21:37
اشكر كل المنضمين الحفل منهم السيد احمد الملولي وجميع الإخوان لي سهرو على الحفل كان كل شيء في المستوى
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7