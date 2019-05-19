24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3905:2012:2916:0919:2920:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "والآن أتحدث"- 12- .. بلمودن يغوص في "رحلة المرض والعذاب" (5.00)

  2. زهرة .. قصّة شابة تواجه أشواك الحياة ومرض الأم بـ"رْضاة الواليدة" (5.00)

  3. "البطيخ" والشاي .. ركائز مائدة الإفطار الرمضاني في بلاد الصين (5.00)

  4. مرجعيات الفلسفة الغربية -12ـ .. تحوّلات النهضة ومحاكمة "جاليليو" (5.00)

  5. لابا كودجو: نهضة بركان الأقرب إلى التتويج القاري (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إفطار مغاربة الإمارات

إفطار مغاربة الإمارات

السبت 18 ماي 2019 - 16:20

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - السعيدي السبت 18 ماي 2019 - 16:57
قول الأخ بان الفطور حضر فيه من جميع الشرائح الموجودة داخل الإمارات السبع فقولي لن اللهم أني صاءم موجودين في العاصمة ولَم نسمع عن فطور الجالية المغربية آلا ان قراته في هيسبريس اترك للمشاهد الكريم التعليق من هم الحاضرين في هذا الفطور وللإخوة التعليق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - عبدالله طالب السبت 18 ماي 2019 - 18:34
الأخ اللي سمع بموضوع الإفطار من خلال هسبريس فقط كمن يلوم الطائرة المغادرة في وقتها لأنه تأخر عن الرحلة فإذا سألته عن عدم سفره يقول "راحت عني الطائرة" بدل ان يقول تأخرت عن موعد الإقلاع. اقول للأخ الكريم لنا منبر نتواصل من خلاله مع من يهتم بشؤون المغاربة في الإمارات عليه الرجوع اليه والتأكد بنفسه من تاريخ الإعلان وكم منشور كان بخصوص الإفطار. كفى من توزيه التهم مجانا وممارسة انا دائما بريئ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - احمد الملولي السبت 18 ماي 2019 - 19:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة ،
ردا على الاخ الكريم تعليق رقم ١ السعيدي
مرحبا بك في مجموعة (مغاربة في الامارات)
و ان شاء الله تعالى ان لم يكن لك نصيب في الحضور هده السنة بسبب عدم معرفتك للحدث ان شاء الله تعال تحضر معنا السنة القادمة او في مناسبات قادمة ،

تحياتي لك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - Abdelghani السبت 18 ماي 2019 - 20:05
100% ان المدعوين استمعوا الئ النشيد الوطني قبل الاستماع الئ اذان صلاة المغرب وحتئ وان نوذي لصلاة المغرب قلا احد من هؤلاء المدعوين سوف يقوم للصلاة بل الاكل اولا وملئء بطونهم الجائعة ولما البطون تشبع وتنتفخ ترسل رسالة الئ المخ تقول فيها عني او اراك الغنا.هذا الفطور السنوي هو نوع من البروتوكولات للفارة المغربية مستخدمة وسائل الاعلام باننا نعطي دائما لمهاجرينا تلك الالتفاتة الانسانية وباننا نعطي حرصا واهمية كبرئ للمهاجرين المغاربة وطبعا مؤدبة الافطار هذه ستكلف الدولة جزءا كبيرا من الدراهم التي ربما اضعاف اضعاف ما انفق خلال قفة رمضان السنوية وبالطبع من سيدفع فهو الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - عابر سبيل السبت 18 ماي 2019 - 20:42
كفى استجداء ،إنكم تكرسون ثقافة التواكل وإعطاء البعض أكثر من حجمهم ،إن الله هو الغني.ولكم الإختيار في النشر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - بن عمرو السبت 18 ماي 2019 - 21:01
اخي عبد الغني لست على صواب ،تعليقك كان مجرد طلق في الهواء.
معلوماتك غير صحيحة
تبين قبل الحكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
7 - سعاد العبادي السبت 18 ماي 2019 - 21:37
اشكر كل المنضمين الحفل منهم السيد احمد الملولي وجميع الإخوان لي سهرو على الحفل كان كل شيء في المستوى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.