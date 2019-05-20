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كُتّاب وآراء
فيسبوك والخيانة الزوجية
الاثنين 20 ماي 2019 - 15:42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - رشداوي مدغري الاثنين 20 ماي 2019 - 15:58
الخيانة الزوجية من بين اامصطلحات الدخيلة،
لننظر في ارتكاب الجريمة على انها ارتكاب معصية اتجاه الخالق و ليس اتجاه المخلوق.
لننظر في ارتكاب الجريمة على انها ارتكاب معصية اتجاه الخالق و ليس اتجاه المخلوق.
2 - gris الاثنين 20 ماي 2019 - 16:05
هدا الآن اغلاب المغاربة مزوجين زواج تقليدي يعني بدون حب زواج إنجاب أطفال فقط داكشي علاش كنكول ديما زواج مشروع فاشل وسلام
تعليق غير لائق
-16
3 - جواد الاثنين 20 ماي 2019 - 16:18
الرجل دائما يندفع و لا يفكر في العواقب كان متزوجا أم لا ( إلا من رحم ربي)، المرأة دائما تفكيرها يكون بحسن نية و لكن غالبيتهن ضعيفات يسهل اللعب بعقولهن. لذلك بالنسبة للرجل يجب أن يسأل نفسه ايرضاه لزوجته!! و المرأة في الأصل هي التي تملك المفاتح دائما و تربيتها و دينها هما الفاصل في مثل هذه العلاقات.
4 - Hassan Sima الاثنين 20 ماي 2019 - 16:22
عندما تسوء الأوضاع بين الزوجين ولا يگون إحترام فالخيانة توسوس لأحدهـم أو گلاهـما وخصوصا إن لم يستطيعوا الإفتراق بسلام وللأسف في هـذا الشهـر تگتر الخيانة
5 - محمد الاثنين 20 ماي 2019 - 16:23
لا يوجد رجل خائن بل هناك إمرأة أهملت واخرى اهتمت
6 - zaki الاثنين 20 ماي 2019 - 16:38
السلام عليكم
ظاهرة الخيانة الزوجية موجودة مند القدم وبطرق سرية.لكن اليوم مع وسائل التواصل الإجتماعي سـهلت المأمورية . فأصبح الإقدام عليها سهلا أي العرض أكثر من الطلب . أنا لست ضد وسائل التواصل الإجماعي لكن الإنسان هذا الكائن السلبي <أنا لاأعمم> سخرهالأغراض سيئة . قال تعالى : وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .في رأيي الإبتعاد عن الفيسبوك وخاصة إذا كنت متزوجا لأن فيه من الإغراء ما فيه . والإنسان خلق من ضعف وقد يستسلم لهذه الإغراءات.
ظاهرة الخيانة الزوجية موجودة مند القدم وبطرق سرية.لكن اليوم مع وسائل التواصل الإجتماعي سـهلت المأمورية . فأصبح الإقدام عليها سهلا أي العرض أكثر من الطلب . أنا لست ضد وسائل التواصل الإجماعي لكن الإنسان هذا الكائن السلبي <أنا لاأعمم> سخرهالأغراض سيئة . قال تعالى : وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .في رأيي الإبتعاد عن الفيسبوك وخاصة إذا كنت متزوجا لأن فيه من الإغراء ما فيه . والإنسان خلق من ضعف وقد يستسلم لهذه الإغراءات.
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