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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فاجعة أشقار في طنجة

فاجعة أشقار في طنجة

الاثنين 20 ماي 2019 - 11:59

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمد الاثنين 20 ماي 2019 - 12:24
لا إله إلا الله محمد رسول الله ،الله يرحم الاموات وانا لله وانا اليه راجعون، مزيدا من الحذر لأصحاب الدراجات النارية والخودة راها مهمة بزاف والله يحفظ جميع المسلمين
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15
2 - المواطن الحكيم الاثنين 20 ماي 2019 - 12:25
اللهم ارحمهم وادخلهم فسيح جناتك، وارزق أهلهم الصبر و السلوان، امييييين
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12
3 - مواطن الاثنين 20 ماي 2019 - 12:33
رحم الله الضحيتين.
ولكن لا اصحاب الدراجة النارية و لا اصحاب السيارات في الطريق تتغير سلوكهم كل واحد كيعطي لنفسه الحق .
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