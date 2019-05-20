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كُتّاب وآراء
فاجعة أشقار في طنجة
الاثنين 20 ماي 2019 - 11:59
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - محمد الاثنين 20 ماي 2019 - 12:24
لا إله إلا الله محمد رسول الله ،الله يرحم الاموات وانا لله وانا اليه راجعون، مزيدا من الحذر لأصحاب الدراجات النارية والخودة راها مهمة بزاف والله يحفظ جميع المسلمين
2 - المواطن الحكيم الاثنين 20 ماي 2019 - 12:25
اللهم ارحمهم وادخلهم فسيح جناتك، وارزق أهلهم الصبر و السلوان، امييييين
3 - مواطن الاثنين 20 ماي 2019 - 12:33
رحم الله الضحيتين.
ولكن لا اصحاب الدراجة النارية و لا اصحاب السيارات في الطريق تتغير سلوكهم كل واحد كيعطي لنفسه الحق .
ولكن لا اصحاب الدراجة النارية و لا اصحاب السيارات في الطريق تتغير سلوكهم كل واحد كيعطي لنفسه الحق .
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