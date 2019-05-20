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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ألسنة النار تلتهم أسرة

ألسنة النار تلتهم أسرة

الاثنين 20 ماي 2019 - 12:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - كريم الاثنين 20 ماي 2019 - 13:10
المرجوا رقم الهاتف يااااااارب انك على كل شيى قدير
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127
2 - hassan الاثنين 20 ماي 2019 - 13:11
الى اين يا بلادي حسبنا الله ونعم الوكيل
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91
3 - نريد رقم الحساب البنكي الاثنين 20 ماي 2019 - 13:25
أين يمكن أن نجد رقم الحساب البنكي لهده العائلة ....
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58
4 - aziz الاثنين 20 ماي 2019 - 13:25
حسبي الله ونعم الوكيل في اقذر حكومة وافسد سياسيين عرفهم التاريخ.تتبجحون بدولة الحق والقانون.الا لعنةالله علىمن خرب الوطن ونهب حق المسكين والى الله المشتكى.
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61
5 - driss الاثنين 20 ماي 2019 - 13:33
لك الله يا وطني. لكم الله يا فقراء وطني. حتى أبسط الحقوق انتم مهضموها. العين بصيرة و اليد قصيرة. إلا أن من يدهم طويلة لا تتطاول على مثل هذه الحلات. اللهم اشفيهم و عافيهم شفاء لايغادر سقما و لا يبقي ألما. أمين
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41
6 - مصطفى الاثنين 20 ماي 2019 - 13:35
اننا فعلا في دولة الحق و القانون .
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23
7 - hasna الاثنين 20 ماي 2019 - 13:38
المرجوا رقم الهاتف. URGENT SVP
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38
8 - آية دعاء الاثنين 20 ماي 2019 - 13:39
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل في المسؤولين
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26
9 - oujdi الاثنين 20 ماي 2019 - 13:39
أظن أن شفاء الحروق يتطلب شيء من الوقت
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16
10 - ملالي الاثنين 20 ماي 2019 - 13:39
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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24
11 - ahmad الاثنين 20 ماي 2019 - 13:41
لا حول ولا قوة الا بالله، الطفل الصغير قطع قلبي
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27
12 - مغربي الاثنين 20 ماي 2019 - 13:42
هل حقا نحن في بلاد الطرامواي و TGV و القناطر المعلقة و الترشح للمونديالات و المهرجانات العالمية ... وووو،
هل حقا نحن في 2019
اذا كنا لا نستطيع علاج مثل هذه الحالات فماذا يمكنن أن نقدر عليه
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68
13 - moukan الاثنين 20 ماي 2019 - 13:42
الله يشفيهم مساكن بقاو فيا دراري صغار بززززززززاف
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34
14 - FARHAT الاثنين 20 ماي 2019 - 13:43
أعجبني صاحب التعليق الذي طالب برقم الهاتف واكتفى و انا لي نفس الطلب
علينا كمراجعة مسلمين دعم هذه الأسرة المنكوبة
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41
15 - مغربي الاثنين 20 ماي 2019 - 13:43
أين هي قلوب الرحيمة؟ لا حول ولا قوة الا الله اللهم ارزقهم الصبر يا رب العالمين
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13
16 - فؤاد من برشلونة الاثنين 20 ماي 2019 - 13:50
قسما بالله المنكر هذا اش هذي بصح دولة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اش غادي اتقول الله يوم الحساب ابنادم ولا في بلادنا ابحال الحشرة حسبي الله ونعم الوكيل كنوز المغرب فين امشاو لا صحة لا تعليم غير المنكر حسبي الله ونعم الوكيل والله إلا كرهتون في بلادنا
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22
17 - مسلم امازيغي الاثنين 20 ماي 2019 - 13:51
الله اكون فعون الضعفاء فهاد البلاد،وكون كانت شي عاءلة ميسورة من دوك لي كايملكو كلشي فهاد البلاد او اجانب مدللين هل سيلقون نفس المعاملة ،"ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم"صدق الله العظيم .
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15
18 - اللهم شافهم وعافهم يارب الاثنين 20 ماي 2019 - 13:51
لاحول ولاقوة الا بالله ياربي تشافيهم وتعافيهم كيقطعوا القلب خصوصا الطفل الصغير مصاب أكثر الانسان الكبير ومايتحملش العافية ولو في جزء صغير في جسده فما بالك باطفال كان الله في عون الأب الى كان شي محسنين يتكلفوا بعلاجهم يكون ثوابهم الجنة ان شاء الله
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16
19 - سعيد الاثنين 20 ماي 2019 - 13:52
كيف يمكن الإ تصال بهذه العائلة لمساعدتهم . لا حول ولا قوة إلا بالله.
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23
20 - الوطنية الاثنين 20 ماي 2019 - 13:52
يا ربي هذ الطفل راه خاصو يكون في العناية المركزة والا تعفنت الجروح وتكون السبب في وفاته لا قدر الله ايها المحسنون ذوي الاريحية والقلوب الرحيمة تحركوا انقذوا الطفل
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27
21 - رشيد الاثنين 20 ماي 2019 - 13:53
لا حول و لا قوة الا بالله اللهم اشفهم انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك
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15
22 - مراد لعوان الاثنين 20 ماي 2019 - 13:54
ياربي هدي دعوة في هاد رمضان، لكيكول في خير المغاربة، ياااااااااربي جعلو ليه سرطان غي داتو او في دات ولادو او كاع لعزيز عله. ممسمحينش في رزق لمغريب لكيكلوفيه روس لكبار في لبلاد، او مخلين ٪80من مستشفيات المملكة مصلحاش تزريبة للبهايم، حسبي الله ونعمة الوكيل في كول شفار ياروس لكبار تتتفو
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10
23 - ملك البلاد فالمظالم محاصرة الاثنين 20 ماي 2019 - 13:56
حسبنا الله ونعم الوكيل ممن غاب عنهم الاحسان ويسارعون لممارسة فنون التشريد . فئات تعاني في صمت ومظالم محاصرة وحقيقة اوضاع تدمي القلوب . نتوجه لله احكم الحاكمين اللهم عجل بشفائهم يارحمان يارحيم يامن لا تضيع عنده المظالم ياقوي يا عزيز .
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9
24 - كوثر الاثنين 20 ماي 2019 - 14:02
حرام هادشي والله الى حرام شكوى الله تعالى
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8
25 - الطاهر الاثنين 20 ماي 2019 - 14:02
لهذا يدوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام و إيمان
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14
26 - عبد الصمد الاثنين 20 ماي 2019 - 14:08
المرجو اعطاء رقم هاتف السيد...........
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7
27 - مواطن الاثنين 20 ماي 2019 - 14:08
انا لله وأنا إليه راجعون اللهم اشفيهم انت الشافي شفاءا لا يغادر سقما، المؤمن مصاب ،
نريد الاتصال بالضحية ولكن كيف ؟ ؟
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4
28 - سيدي العريان الاثنين 20 ماي 2019 - 14:10
حسبنا الله ونعم الوكيل .................. ماذا سيقول حكام هذا البلد لله عز وجل ,يوم لا ينفع لا مال ولا بنون.......................!! اللهم اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها..........اين هو العثماني رئيس الحكومة !!?اين هو وزير الصحة !?واين هو .........................................................!!!? يارب اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض وارحمنا رحمة تغنينا بها عن شر خلقك من مسؤولينا اللذين وليتهم امرنا,اميييييييييييييييييين.
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7
29 - Amine الاثنين 20 ماي 2019 - 14:11
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم اهلك الظالمين في هدا البلد
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5
30 - momo الاثنين 20 ماي 2019 - 14:11
يامسلمين في هذا الشهر الفضيل اغيثوا هاد الاسرة المنكوبة.ابكاني الطفل المسكين لاحول ولا قوة الا بالله ..حسبي الله ونعم الوكيل في مسؤولينا.
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6
31 - يوم الحساب الاثنين 20 ماي 2019 - 14:12
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم شىء مؤلم ومؤسف لهذه الحالة التي تعرضت لها هذه الأسرة من سوء المعاملة وعدم الاهتمام والله يجزي كل واحد تهاون في القيام بواجبه سلمنا أمرنا لله
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4
32 - غيور الاثنين 20 ماي 2019 - 14:19
لو تكرمتم باهسبريس ان تضعوا رقم هاتف هذه العائلة فقرائكم يريدون ان يساعدو هذه العائلة بما اجاد الله عليهم وجزاهم الله وجزاكم
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9
33 - lahoucine الاثنين 20 ماي 2019 - 14:20
non ce qu'on veut maintenant c'est le numéro de téléphone s'il vous plaît. en urgence je vous remercie
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4
34 - adil الاثنين 20 ماي 2019 - 14:23
حسبنا الله ونعم الوكيل في من يريد أن يسير هذا البلد وهو ليس واع بواقع الأمر . وتضحيات التي يجب أن يقوم بها.
الصحة الصحة ....التعليم التعليم..... العدل العدل.....
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7
35 - SIMO الاثنين 20 ماي 2019 - 14:29
لا حول ولا قوة الا بالله
أين أنتم يامن يدّعونَ ويدْعونَ للمواطنة هذا مواطن مقهور إحترق هو و معه أسرته ولم يجد العلا ج لأطفاله في الوقت المناسب ....... .هل فعلا البلاد مشات ؟؟؟؟
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11
36 - walidiam الاثنين 20 ماي 2019 - 14:31
حسبنا الله و نعم الوكيل في كل حكامنا العرب الذين يعيشون في رفاهية و شعبهم تلتهمه النيران
المرجو رقم الهاتف مشكورين
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10
37 - Hamza الاثنين 20 ماي 2019 - 14:40
والله لشيء مؤلم لم أستطع مشاهده الفيديو ، أتألم كتيرا لرؤية الناس وهي تعاني خصوصا الاطفال.

لو تكرمتم باهسبريس ان تضعوا رقم هاتف هذه العائلة فقرائكم يريدون ان يساعدو هذه العائلة بما اجاد الله عليهم وجزاهم الله وجزاكم
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5
38 - محمد الزموري الاثنين 20 ماي 2019 - 14:47
والله العظيم ونحن صيام أبكاني المشهد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
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7
39 - بوسلام الاثنين 20 ماي 2019 - 15:08
لا حولا ولا قوة الا بالله.دولة الحق و القانون
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5
40 - مواطنة الاثنين 20 ماي 2019 - 15:19
لماذا لم يبعثوا بهم إلى مكناس مستشفى محمدالخامس فيه تخصص "معالجة الاصابة بالحروق" !!!!!؟ بدأ ظهور القيح !!!! وهذا يشكل خطراً عليهم !!!! على وزير الصحة التدخل والإسراع بنقل هذه الأسرة بالهليكوبتير إلى مكناس لتلقي العلاجات والا ينبغي إعفاء هذا الوزير الذي يسمح بهكذا جرائم في حق الإنسان !!!!
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41 - محسن الاثنين 20 ماي 2019 - 15:23
سيدي المرجوا منك التوجه الى ميدينة تمارة
هناك كاينين واحد .الرهيبات .كي داوو الحروق .بالمجان ..وصدقني .ان الكل يشكرهم .بالظبط في المكان الدي قدم له البابا فاتيكان .طريق سوق السبت بالظبط
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42 - نحن معكم الاثنين 20 ماي 2019 - 15:35
نحن معكم المرجو رقم الهاتف او حساب بنكي ادا تخلت عنكم الحكومة لكم شعب كريم يساعدكم
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10
43 - مهاجرة الاثنين 20 ماي 2019 - 15:38
حسبنا الله ونعم الوكيل هادي هي بلادنا الفقير راه كايتكرفص وبعض الناس كيبدرو فالفلوس ولكن ليهم الله اللهم اشفي كل مريض ولاتحرم مسلم من المال
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44 - متعصب من السعودية الاثنين 20 ماي 2019 - 16:02
يا اسفاه على بلادي المسكينة التي لا حول لها ولا قوة مع بعض المجرمين الطغات ما دنب اولائك الاطفال الابرياء كيف سيكبرون ويدافعون عن وطنهم
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1
45 - كمال الاثنين 20 ماي 2019 - 16:10
الحل الوحيد باش هاد الاطباء والممرضين يخدمو هو القطاع يدوز الخواص وديك الساعة تولي المحاسبة والمتابعة الناس في البلدان الاخرى تيسميوهم ملائكة الرحمة حنى عندنا ملائكة العداب تتمشي المستشفى تتندم على النهار الي دخلتي تتبغي تشكي متتلقى تحد العفو يا مولانا وصافي
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46 - محمد الاثنين 20 ماي 2019 - 16:13
انضم الى المطالبين برقم هاتفهم و شكرا
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47 - القلب يتقطع الاثنين 20 ماي 2019 - 16:22
اطفال صغار ابرياء كيقطعو القلب والاب هو أيضا يدمي القلوب يُقدفون من مستشفى ولد زيدوح الى مستشفى بني ملال اكفس مستشفى على وجه الارض ثم بهدلهم الطبيب ثم زوطهوم الى الدار البيضاء ثم اعادو نفس الكرة بدون علاج ،هل لانهم من الطبقة الادنى من الفقر ؟نتوسل الى جلالة الملك نصره الله ان يتدخل لانقاد هده الاسرة و نطلب منه اعادة هيكلة مستشفى بني ملال .
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48 - ام سلمى الاثنين 20 ماي 2019 - 16:48
ضعوا رقم الهاتف او حساب بنكي بارك الله فيكم
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49 - عبدالله الاثنين 20 ماي 2019 - 16:55
جزاكم الله خيرا ايها المحسنون الذين اكتفوا بطلب رقم الهاتف فقط،
لماذا عندما يتعلق الامر بالاجانب تعطى الاوامر لتعبة جميع الوساءل اللوجستية والبشرية لانقادهم في اسرع وقت وحينما يتعلق الامر بالفقراء يتجاهلهم الجميع.
اناشدك جلالة الملك نصرك الله باعطاء اوامرك السامية وذلك بفتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة جميع من اخل بمهامه.
الله يشافي هذه الاسرة في هاد الشهر المبارك
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