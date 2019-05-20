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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتفالات جمهور بركان

احتفالات جمهور بركان

الاثنين 20 ماي 2019 - 16:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - معاذ الاثنين 20 ماي 2019 - 16:52
أتمنى للفريق البركاني العودة بالفوز من القاهرة . هنيئا لهم لما قدموه في مباراة الذهاب .
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