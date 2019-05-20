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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بورتريه: ابن بطوطة

بورتريه: ابن بطوطة

الاثنين 20 ماي 2019 - 18:32

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - جبيلو الاثنين 20 ماي 2019 - 18:58
الان سيهجم بعض المزوريين للحقائق و سيدعون ان ابن بطوطه امازيغي و كلام لا اساس له من الصحة. كما كتب احدهم ان شجرة اركان امازيغية وليست عربية ههههه
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