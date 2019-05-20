24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/05/2019
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:38
|05:20
|12:29
|16:09
|19:29
|20:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
- "بستيون" تازة والتاريخ العسكري
- الخضروات والأسماك .. أبرز عناصر التغذية السليمة لكبار السن
- جامعات المغرب تتعثر في استقطاب الكفاءات لتطوير البحث العلمي
- بوردو الفرنسي يخطط لضم المدافع المغربي فضال
- المجلس الاقتصادي يُشرك المغاربة في نموذج التنمية
اشتاتو يرصد ضرورة الإصلاح بالمغرب بعد حِراكي السودان والجزائر (5.00)
المتعاقدون يؤازرون والد أستاذة ويتوعدون أمزازي بصيف ساخن (5.00)
"أطباء الغد" يصدمون الحكومة ويقررون الاستمرار في "المقاطعة" (5.00)
سلمى بونعمان .. قارئة متألقة تمتطي صهوة الإيمان بحفظ القرآن (5.00)
- هدف قاتل لبركان يفسد خطط الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية - (109)
- "أطباء الغد" يصدمون الحكومة ويقررون الاستمرار في "المقاطعة" - (72)
- اشتاتو يرصد ضرورة الإصلاح بالمغرب بعد حِراكي السودان والجزائر - (57)
- "اللهم فْبنادم ولا فالدود" .. حملة توصي بالتبرع بالأعضاء بعد الموت - (54)
- المتعاقدون يؤازرون والد أستاذة ويتوعدون أمزازي بصيف ساخن - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قانونية تصوير الشرطة
الاثنين 20 ماي 2019 - 14:49
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - جبيلو الاثنين 20 ماي 2019 - 17:03
التصوير في الاماكن العمومية لا تحتاج موافقة الشخص. بما ان الشرطي كان في مكان عمومي فتصوره مباح.فقط التصوير في مكان خاص هنا يجب طلب موافقه المعني بالامر...ادن ما قام به الشاب فهو قانوني و الفيديو دليل واضح على اعتداء الشرطي على المواطن ونطالب القضاء باسقاط اقصى العقوبات على الشرطي
2 - عبدو الاثنين 20 ماي 2019 - 17:05
أتمنى فتح تحقيق بخصوص تجاوزات صاحب الفيديو كما أرجو رد الإعتبار والهيبة للمؤسسة أكيد ان هذا الشخص من مخلفات ما يسمى ب 20 فبراير ومشبع بفكرها الذي هدفه المس وضرب مصداقية المؤسسات الوطنية.
لو كان في فرنسا ماقام بما قام به لكنه حضر الى المغرب بعدما كان (معقد) ومحروما من مثل تلك التصرفات في بلد إقامته ولعلمه بالفارق الشاسع بين شرطة المغرب و فرنسا وأن الشرطي المغربي ماهو إلا ذلك الحائط القصير الذي يسهل عبوره و تجاوزه بسهولة فضرب عصفورين بحجر واحد خلق قضية وهمية شغلت الرأي العام واحتل صدارة الطوندوس على شبكات الأنترنت و أصبح معروفا بعدما لم يكن أي أحد يعرفه او يعلم بتواجده على الكرة الأرضية أصلا ..
لو كان في فرنسا ماقام بما قام به لكنه حضر الى المغرب بعدما كان (معقد) ومحروما من مثل تلك التصرفات في بلد إقامته ولعلمه بالفارق الشاسع بين شرطة المغرب و فرنسا وأن الشرطي المغربي ماهو إلا ذلك الحائط القصير الذي يسهل عبوره و تجاوزه بسهولة فضرب عصفورين بحجر واحد خلق قضية وهمية شغلت الرأي العام واحتل صدارة الطوندوس على شبكات الأنترنت و أصبح معروفا بعدما لم يكن أي أحد يعرفه او يعلم بتواجده على الكرة الأرضية أصلا ..
3 - الزمر الاثنين 20 ماي 2019 - 17:13
السلام، واش فهمتو شي ؟ في الواقع احمد الله اني لا اعيش في هذا البلد الحبيب ، الذي اصبح فيه العنف من الجانبين شيئ مبرر، على ما يبدو أن الأخ يتكلم على شيئ لا علاقة له بهذه الواقعية، ما علينا في الدول التي تحترم نفسها الشرطي هو من يحمل هذه الكاميرات و السبب من أجل حماية حق المواطن و حسن المعاملة من بعض التجاوزات التي يعرفها الجميع منهم انت بلا نفاق، وفي نفس الوقة توفيق رجل الشرطة على الواقعية . هذا الشرطي يجب توقيفه عن العمل فورا، الله يكون في عون ابناء و زوجة هذا الشرطي.
4 - Sam الاثنين 20 ماي 2019 - 17:14
Merci pour l'information, pas mal de fois la police nous disent de ne pas filmer pour aucune raison !!!!! Partager svp
5 - عدمي و افتخر الاثنين 20 ماي 2019 - 17:14
شفت داك الفيديو و جميع الدلائل كتبت انه ضربو و تعدا عليه كدام الكاميرة و اتبث هذا المسمى بالشاف كاليه حسب بحالا ضربك الباك راه عارفين ان المغرب ماشي المانيا ولا اليابان راه دولة ديال الباك صاحبي و مكفس بالنسبة للمسكين و هذ الفديو يزيد يتبث
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5