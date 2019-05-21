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كُتّاب وآراء
بوفوس واتحاديو الصحراء
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 12:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Peace الثلاثاء 21 ماي 2019 - 15:10
انا زرت مدينة العيون في التسعينات و كان حزب الاتحاد الاشتراكي متواجد بقوة و يؤطر المواطنين الصحراويين, هل كان لديه مقر انذاك هناك لا اعرف و لكن كانوا يقومون بانشطة مكثفة مع الساكنة الشبابية و كان هناك هدوء في المنطقة, ما عدى بعض تحركات البوليساريو السرية و لم يكن للبوليساريو اي نشاط علني. على اي يجب ان يكون هناك مقر لجميع الاحزاب.
هناك ملاحظة شخصية و هو ان حزب الاصالة و المعاصرة و العدالة و التنمية حولا ط رد احزاب قوية متواجدة بالصحراء, كحزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي و تعويضها بنشطاءهم, مما ادى الى مشاكل عويصة هناك و تم تشجيع الانفصاليين على الظهور و المطالبة بحقوق الانسان...
هناك ملاحظة شخصية و هو ان حزب الاصالة و المعاصرة و العدالة و التنمية حولا ط رد احزاب قوية متواجدة بالصحراء, كحزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي و تعويضها بنشطاءهم, مما ادى الى مشاكل عويصة هناك و تم تشجيع الانفصاليين على الظهور و المطالبة بحقوق الانسان...
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