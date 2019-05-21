24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3705:1912:2916:0919:3020:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الفضاء العام بين "المخزن" والمتطرفين (5.00)

  2. احتفالات جمهور بركان (5.00)

  3. محكمة النقض تباشر ملفات تأديب محامين استولوا على ودائع الزبناء (5.00)

  4. غياب "مواعيد الفيزا" بالقنصليات يدفع برلمانيين إلى مساءلة الحكومة (5.00)

  5. حرف "تيفيناغ" في الأوراق المالية يُصادم سلفيين ونشطاء أمازيغيين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بوفوس واتحاديو الصحراء

بوفوس واتحاديو الصحراء

الثلاثاء 21 ماي 2019 - 12:25

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Peace الثلاثاء 21 ماي 2019 - 15:10
انا زرت مدينة العيون في التسعينات و كان حزب الاتحاد الاشتراكي متواجد بقوة و يؤطر المواطنين الصحراويين, هل كان لديه مقر انذاك هناك لا اعرف و لكن كانوا يقومون بانشطة مكثفة مع الساكنة الشبابية و كان هناك هدوء في المنطقة, ما عدى بعض تحركات البوليساريو السرية و لم يكن للبوليساريو اي نشاط علني. على اي يجب ان يكون هناك مقر لجميع الاحزاب.

هناك ملاحظة شخصية و هو ان حزب الاصالة و المعاصرة و العدالة و التنمية حولا ط رد احزاب قوية متواجدة بالصحراء, كحزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي و تعويضها بنشطاءهم, مما ادى الى مشاكل عويصة هناك و تم تشجيع الانفصاليين على الظهور و المطالبة بحقوق الانسان...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.