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كُتّاب وآراء
قصص قرآنية: خولة الدرقاوي
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - علي الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:24
(شفاء ورحمة) صدق الله العظيم. سبحان من جملا بنات المسلمين بالقرآن الكريم. اللهم وفقها وسترها وسائر بنات المسلمين
2 - عبدالحق الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:29
: إذا كانت المرأة حولها رجال فإنه من الأفضل أن تسر بقراءة القرآن؛ لأنه لا ينبغي للمرأة أن تجهر بصوتها عند الرجال إلا عند الحاجة
3 - عبداللطيف ابوالوفاء الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:38
يا فرحت أباك بك ضمن الجنة من اوسع ابوابها ...بارك الله فيك أختي
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