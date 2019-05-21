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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قصص قرآنية: خولة الدرقاوي

قصص قرآنية: خولة الدرقاوي

الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - علي الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:24
(شفاء ورحمة) صدق الله العظيم. سبحان من جملا بنات المسلمين بالقرآن الكريم. اللهم وفقها وسترها وسائر بنات المسلمين
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2
2 - عبدالحق الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:29
: إذا كانت المرأة حولها رجال فإنه من الأفضل أن تسر بقراءة القرآن؛ لأنه لا ينبغي للمرأة أن تجهر بصوتها عند الرجال إلا عند الحاجة 
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1
3 - عبداللطيف ابوالوفاء الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:38
يا فرحت أباك بك ضمن الجنة من اوسع ابوابها ...بارك الله فيك أختي
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