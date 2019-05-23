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كُتّاب وآراء
تذاكر الوداد والترجي
الأربعاء 22 ماي 2019 - 22:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - سيدي العريان الخميس 23 ماي 2019 - 00:27
اتمنى ان يكون السي الحموشي قد استمع لهذه التصريحات!!! هل هذا هو امن دولة ارادت تنظيم كاس العالم!!? العجب لهذا يصدرون القوانين لمعاقبة من تسول له نفسه تصوير رجال الامن!!.....? البلاد ستبقى دائما تدور في حلقة مفرغة,كان بالامكان ابعاد هؤلاء لانهم يسيؤون لانفسهم ولجهازهم ,دعوا الشعب ينظم نفسه بنفسه;عطيوه غير التساع ,اطفال قاصرين يشترون تذاكر !!?علامة استفهام م!!! هل فعلا نحن شعب فوضوي ام ان الامن هو من يتسبب في خلق الفوضى !!?اوى نظمنا كاس العالم بكري!!!
2 - الهواري عبدالله الخميس 23 ماي 2019 - 00:34
هذا المشهد يذكرني بالسبعينات،عندما كنا ندخل السينما لمشاهدة فيلم بريس ليbruce-lee
3 - rabat الخميس 23 ماي 2019 - 00:46
الكل يقول لا يوجد تنظيم، انتم من يجب ان تنظموا انفسكم، حينها لن تحتاجون لتدخل الامن، ثانيا النسوة التي تقف بجانب الحواجز ما محلهن من هذا، فقط للمشاهدة و الزحام
4 - ولد لبلاد الخميس 23 ماي 2019 - 01:03
سبحان الله. من.الخامسة صباحا وهو كاش النوبة . والله سبحانه وتعالى كيعيتنا يوميا مع صلاة الصبح وقليل لي يفيق. الله يهديكم ويهدينا. رمضان مبارك كريم
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