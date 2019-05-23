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كُتّاب وآراء
وهبي وأزمة البّام
الأربعاء 22 ماي 2019 - 23:23
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - افران الاطلس المتوسط الخميس 23 ماي 2019 - 00:18
هذا هو الاشكال الان مع هذا الحزب لديه مشاكيل داخلية وكيف يتم التصويت عليه وهم في نزاع ما بينهم خسارة كبيرة مشكلة ! الرجل المناسب لقيادة هذا الحزب البام هوهذا السيد الذي يتكلم . هذا رايي . نريد حزبا موحدا يمكنه رعاية مشاكل التي يواجهها المواطن المغربي . هنالك يتعارضون فيما بعضهم البعض مشكلة كبيرة للوطن سيما اننا جربنا كل الاحزاب العروفة ولا شئ يتحقق لمتطلبات المواطنين المغاربة ويا اسفاه !
nous voulons un parti unifié qui peut s'occuper de résoudre tout problèmes que rencontre le citoyen marocain. pendant ce temps là ils sont en conflit entre eux . d'autant que nous avons essayé toutes les parties reconnues et rien pour répondre aux exigences des citoyens marocains
nous voulons un parti unifié qui peut s'occuper de résoudre tout problèmes que rencontre le citoyen marocain. pendant ce temps là ils sont en conflit entre eux . d'autant que nous avons essayé toutes les parties reconnues et rien pour répondre aux exigences des citoyens marocains
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