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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | وهبي وأزمة البّام

وهبي وأزمة البّام

الأربعاء 22 ماي 2019 - 23:23

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1 - افران الاطلس المتوسط الخميس 23 ماي 2019 - 00:18
هذا هو الاشكال الان مع هذا الحزب لديه مشاكيل داخلية وكيف يتم التصويت عليه وهم في نزاع ما بينهم خسارة كبيرة مشكلة ! الرجل المناسب لقيادة هذا الحزب البام هوهذا السيد الذي يتكلم . هذا رايي . نريد حزبا موحدا يمكنه رعاية مشاكل التي يواجهها المواطن المغربي . هنالك يتعارضون فيما بعضهم البعض مشكلة كبيرة للوطن سيما اننا جربنا كل الاحزاب العروفة ولا شئ يتحقق لمتطلبات المواطنين المغاربة ويا اسفاه !
nous voulons un parti unifié qui peut s'occuper de résoudre tout problèmes que rencontre le citoyen marocain. pendant ce temps là ils sont en conflit entre eux . d'autant que nous avons essayé toutes les parties reconnues et rien pour répondre aux exigences des citoyens marocains
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