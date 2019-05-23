24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/05/2019
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:35
|05:18
|12:29
|16:09
|19:32
|21:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- نشر ثقافة الخط العربي
- "نواكشوط الكتابة".. تلك البئر الخضراء
- بوفال يهزم ميسي ويتوج أفضل مراوغ في "الليغا"
- شنو الفرق: الأكل في رمضان
- تحقيق قضائي رسمي مع الخليفي في "تهم فساد"
هذه تفاصيل النظام الأساسي الجديد لموظفي أسلاك الأمن الوطني (5.00)
مرجعيات الفلسفة الغربية -17- .. سخرية فولتير ومواجهة الكنيسة (5.00)
شبكة نصب تسلب ممتلكات عشرات الضحايا بشيكات "الحبر السري" (5.00)
نقابات تعليمية تراهن على إسقاط التعاقد في جولات "حوار أمزازي" (5.00)
- غضب أمازيغي يرافق قرار إلغاء إصدار أوراق مالية بحرف "تيفيناغ" - (81)
- مشاريع عملاقة .. "برج محمد السادس" أعلى ناطحة سحاب في إفريقيا - (76)
- فعاليات تتهم قرار" النواب" بشأن أمازيغية الأوراق المالية بالعنصرية - (72)
- استطلاع: قراء هسبريس يثمّنون أداء لقجع على رأس جامعة الكرة - (57)
- غياب مؤشرات الغاز بآبار المغرب يخيّب آمال مستكشفين بريطانيين - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزير الصحة والاحتجاجات
الخميس 23 ماي 2019 - 16:19