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كُتّاب وآراء
مغاربة والتحرش في رمضان
الخميس 23 ماي 2019 - 14:33
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - بوحاطي الخميس 23 ماي 2019 - 15:45
صراحة خاص شويا من النساء ان يحترمن هدا الشهر ما له من عظمة الصيام
2 - الحاج عبد الله الخميس 23 ماي 2019 - 15:51
اهم اسباب التحرش هو البعد عن الدين والتبرج ...حتى في رمضان شهر العبادة والصيام تجد بعض النساء لا يحترمن الاغلبية المسلمة ويقمن بارتداء لباس مثير ..وعندما تتكلم معها او تنصحها تقولك حريتي الشخصية...حريتك الشخصية بالعري والتبرج والالحاد وافطار رمضان علانية...لماذا لا توضفين حريتك الشخصية في العلم والادب والابتكار؟ الحرية الشخصية فقط في الردائل والمنكرات حتى اصبح الرجل يتزوج بالرجل والمراة تتزوج بالمرأة ...اصبحنا نعيش في عالم مليئ بالحمقى والفاسدين اخلاقيا.
3 - Hassan Sima الخميس 23 ماي 2019 - 16:00
لبنات گيبغيو التحرش غي هـما گيعتبروه تحرس من وحد معندوش والعگس راه ولد الناس گلشي على ميمي
4 - momo الخميس 23 ماي 2019 - 16:02
لا يتحرش بالمتحرشة الا متحرش ولا يتحرش متحرش الا متحرشة...
قلة الاخلاق وعدم التربية...العقد النفسية .
خليو المغرب يزيد للامام, وكفى من الخوافة والخوافات...
تحمل المسؤلية وكن رجل, وتحملي المسؤولية وكوني مراة ...
قلة الاخلاق وعدم التربية...العقد النفسية .
خليو المغرب يزيد للامام, وكفى من الخوافة والخوافات...
تحمل المسؤلية وكن رجل, وتحملي المسؤولية وكوني مراة ...
5 - بنيعقد الخميس 23 ماي 2019 - 16:08
تحية الجريداتي المفضلة اقل سباب التحرش في رمضان سبب البعض الفتيات البس غير محترم وبعض من رجال كذليك والله يتقبل صيامكم وعمالكم في هذا شهر الفاضل
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