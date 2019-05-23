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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الخلفي والتعديل الحكومي

الخلفي والتعديل الحكومي

الخميس 23 ماي 2019 - 19:05

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1 - متقاعدة الخميس 23 ماي 2019 - 18:56
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا يوجد أي تقة في أي حزب ولأ في اي مسؤول حكومي ولا في اي..........المغاربة اصيبوا بالازمات النفسية والسلوكية والعصبية من القرارات الغير الناجعة التي لا تحصى ولا تعد والتى تهدف الى سحق الطبقة المتوسطة وقتل الطبقة الفقيرة واغناء الطبقة الغنية والمشكل يدعون ان هذا من اجل الاصلاح .واباز .
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