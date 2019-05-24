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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | العثماني والاتجار بالبشر

العثماني والاتجار بالبشر

الجمعة 24 ماي 2019 - 18:36

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - sacha الجمعة 24 ماي 2019 - 18:49
أنتم من يتجر بنا صوتنا عليكم وندمتونا على نهار لي تزادينا فيه كلشي زدتو فيه وغرقتونا بالضرائب اللهم خد لي حقي فيهم ياعزيز يا جبار
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2 - حميدو الجمعة 24 ماي 2019 - 18:51
الاتجار بالبشر أو المواطنين يا حكومة اللحية أنتم افضع تتجرون بالدين وتستعبدون المواطنين وا عقنا بيكم، المرجو من المغاربة إطلاق حملة حكومة بدون لحية
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3 - HADIA الجمعة 24 ماي 2019 - 19:14
مثلنا مثلكم أيها الاخوة، في السودان نعيش ذات الليل المظلم بسبب فظائع ذوي اللحي التي نرجو أن يُجَرُّوا بها في نار جهنم في الدرك الأسفل من النار.
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4 - خياط حبيب نور العين الجمعة 24 ماي 2019 - 19:17
بدل ان تتوجه الى اسبانيا وتقف على حقيقة ما انتشر عن خادمات الفرولة,وتاتي بخبر اليقين ,وتضع المغاربة في الصورة وتقطع الشك باليقين,ولكن كما هي العادة ,سياسة الشفوي ,والهدة وقلة النطيح ,هل فعلا تصدق ما تقوله يا دكتور!!?الاتجار بالبشر................!ما رايك في من تاجر ويتاجر بالدين!!?ومن تاجر بالمواطنين!!?عواشركم مبروكة وكل رمضان وانتم بخير.
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