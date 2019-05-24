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كُتّاب وآراء
غضب طلبة الطب
الجمعة 24 ماي 2019 - 16:38
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - Mohamed الجمعة 24 ماي 2019 - 16:56
Ils veulent quoi exactement ? La concurrence est loyale et que le meilleur gagne! Privé ou publique, l'essentiel est d'être bon dans son domaines.... Quand je vois comment ils bossent dans les hôpitaux, il faut mieux les mettre en compétition !
تعليق غير لائق
-11
2 - ضد الخصخصة الجمعة 24 ماي 2019 - 17:01
نتمنى لهؤلاء الطلبة ان يحققوا كل مطالبهم ضد لوبيات القطاع الخاص ونأكد على ضرورة وحدة الصف
3 - مبهج ما اراه الجمعة 24 ماي 2019 - 17:31
الأحرار من الشعب المغربي والمنصفون معكم لانتزاع حقوقكم وتلبية مطالبكم كلها .
لا تتراجعوا ولا تحنوا رؤوسكم ايها الشباب .
فالدولة المخزنية تعودت على رمي الفتات للمضربين حتى يعودوا ادراجهم بكسرة خبز يابس لا تسمن ولا تغني من جوع.
وما النصر الا من عند الله .
لا تتراجعوا ولا تحنوا رؤوسكم ايها الشباب .
فالدولة المخزنية تعودت على رمي الفتات للمضربين حتى يعودوا ادراجهم بكسرة خبز يابس لا تسمن ولا تغني من جوع.
وما النصر الا من عند الله .
4 - marocain et fier de l'être الجمعة 24 ماي 2019 - 17:40
اضن انه حان الوقت ان يدخل أولياء الطلاب والطالبات على الخط بوقفات احتجاجية و بتحسيس الرأي العام الوطني. les 2 incompetents doivent degager ils sont indigne de mener des négociations
5 - بوشتة ايت عراب الجمعة 24 ماي 2019 - 17:43
طبيعي ان تكون هناك مقاطعة لان القضية قضية حياة او موت بالنسبة للاطباء المستقبليين لان مشروع الحكومة يهدف الى القضاء على الكليات العمومية لصالح الكليات الخاصة التي تكاثرت في مدن المغرب و التي اصبحت شواهدها معادلة لشواهد كليات الطب العمومية بالاضافة لفتح المناصب امام خرجي كليات الطب الخاصة...فما معنى هذا؟ ان مول لفلوس يمكنه شراء اي ديبلوم و يمكنه التقدم لاية منصب عمومي مما يزاحم طلبة الكليات العمومية ناهيك عن التمييز لصالح الخواص اي ضرب للعمومي...نفس الامر يقع بالنسبة لكليات الحقوق و الاقتصاد و التدبير الخاصة و قريبا كليات الاداب و اللغات و الفنون الخاصة بحيث سوف تتساوى الشواهد (الاجازة و الماستر و الدكتوراه) الممنوحة للخواص و للكليات العمومية...اليوم كل شيئ يشترى و ينبغي الدفع و هذا نظام في صالح الطبقات الميسورة التي لها الامكانيات المادية... ثم ان مشروع الحكومة تم تنزيله بسرعة بلا توافق او تشاور و الهدف ان الدولة تريد رفع اليد عن التعليم الجامعي الثقني الطبي القانوني الاقتصادي الادبي اللغوي لصالح "اصحاب الشكارة" و تسليع التعليم بكل اسلاكه...
6 - القادري الجمعة 24 ماي 2019 - 17:53
أنتم ضد الخصخة ، طيب ، ولكن لماذا ترفضون أداء رسوم التسجيل وأغلبكم ينتمي الى أسر قادرة على المساهمة المالية علما أن نسبة كبيرة منكم وفدت أصلا من التعليم الثانوي الخاص حيث كنتم تؤدون ثمن تكوينكم !! ما هذا التناقض ؟؟ ألم يكن من حق تلاميذ التعليم الثانوي العمومي أن يرفضوا بدورهم ترشحكم لاجتياز مبارة الالتحاق بكلية الطب ؟؟؟
7 - محمد ابن أحمد الجمعة 24 ماي 2019 - 17:55
A Mohamed
Qu'est ce que tu racontes ? et de quel concurrence tu parles ? est ce que tu comparais les étudiants du secteurs public à ceux du privé ? Rien à voir !!!
Peut tu au moins chercher un peu comment sont sélectionnés les étudiants du privé ? comment se passe leurs études dans ces "universités" privés ? comment sont passés les examens en privé ?
C'est du divertissement la-bas contrairement aux étudiants du secteur public qui ont fourni tant d'efforts sur plusieurs niveaux pour arriver à leurs objectifs.
Qu'ils continuent leur divertissement dans des cliniques ou "hopitaux" privés sans prendre des postes amplement mérités par OULED CHAAB.
Qu'est ce que tu racontes ? et de quel concurrence tu parles ? est ce que tu comparais les étudiants du secteurs public à ceux du privé ? Rien à voir !!!
Peut tu au moins chercher un peu comment sont sélectionnés les étudiants du privé ? comment se passe leurs études dans ces "universités" privés ? comment sont passés les examens en privé ?
C'est du divertissement la-bas contrairement aux étudiants du secteur public qui ont fourni tant d'efforts sur plusieurs niveaux pour arriver à leurs objectifs.
Qu'ils continuent leur divertissement dans des cliniques ou "hopitaux" privés sans prendre des postes amplement mérités par OULED CHAAB.
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