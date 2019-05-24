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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | خميس الديمقراطية

خميس الديمقراطية

الجمعة 24 ماي 2019 - 15:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حسن الغنيمي الجمعة 24 ماي 2019 - 16:16
"خريف الديموقراطية ما هي خميس الديموقراطية"...ينبغي مواجهة الشعب وجها لوجه و في المدن و الاحياء و ليس الهضرة في الصالونات المغربية...ينبغي النزول الى ارض الواقع و مخاطبة الناس: الحجة بالحجة و ليس الركون وضع الاستاذية ... علاش لا تهبطوا الى اوض الواقع؟
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2 - amaghrabi الجمعة 24 ماي 2019 - 16:17
بسم الله الرحمان الرحيم.قالكم سيدي الااااااااااااااه يرضي عليكم.انا راض جدا على حزب الاحرار وهي مرحلتهم بدون منازع.وهذا لا يعني ان حزب الاحرار لهم خاتم سليمان بمعنى سيقضي على جميع المشاكل التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية ووو في مدة انتخابية واحدة ولكن لي اليقين انه سيقوم بعمل جيد جدا لا يستطيع الاخرين القيام به,لانه حزب عملي لا يعتمد على القيل والقال والنقد من اجل النقد وزرع الأوهام اثناء الانتخابات.حزب الاحرار بقيادة الزعيم الكاريزمي سيقوم بعمل رائع ان شاء الله وبعون الله في المرحلة المقبلة.واقول هذا وانا أعيش في المانيا ليست لي علاقة عضوية مع الحزب ولا مع أعضائه.انا متتبع للشان السياسي المغربي واعتقد ان حالة المغرب السياسية واضحة جدا عندي وكانني انظر الى المراة.واتمنى النجاح لهذا الحزب الوطني
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3 - ديموقراطي الجمعة 24 ماي 2019 - 16:20
في اواخر الستينيات كانت هناك ملصقات Affiches كتب عليها يد الله مع الجماعة
نضرت اليها امراة( رحمها الله ) فساءلت زوجها
ماذا يريدون بهذه الملصقات فاجاب ( رحمه الله) غير الديموقراطية ولا شي استعمار اللي غادي يجي .
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