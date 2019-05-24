24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/05/2019
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:34
|05:17
|12:29
|16:09
|19:32
|21:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- لاجئون في وطننا إلى إشعار آخر
- زيارة ملكية مرتقبة للمحمدية تستنفر مسؤولين بسبب مشاريع متعثرة
- حديث الحرب المنتظرة يسري همسا بين الإيرانيين
- قراءة في تقرير البنك الدولي
- برلمانيون يفتحصون تعثر مشاريع استثمارية في جهة سوس ماسة
الحافي يقدّم شهادات تصنيف مواقع جديدة في "رامسار" الإيكولوجية (5.00)
المصالح الأمنية تُجفف أحياء الدار البيضاء من ترويج "القرقوبي" (5.00)
سرحان يفتح "علبة خلود الإنسان".. عبقرية السوق وحُب الامتلاك (5.00)
بوصوف يستحضر مسار شخصيات مغربية تاريخية .. الشريف الإدريسي (5.00)
- الخلفي: التغطية الصحية للوالدين تعزز القدرة الشرائية لمليون موظف - (211)
- الحكومة تُنهي دراسة "التوقيت الصيفي" لتحقيق "الاستقرار الزمني" - (201)
- رصيف الصحافة: اختفاء أجهزة طبية من مركز دشنه الملك قبل أيام - (76)
- المغاربة يتصدرون زوار المواقع الإباحية في رمضان - (74)
- أوجار: التجمّع حزب "وْلاَدْ النّاسْ".. وتيارات عدمية تنشرُ الكراهية - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خميس الديمقراطية
الجمعة 24 ماي 2019 - 15:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - حسن الغنيمي الجمعة 24 ماي 2019 - 16:16
"خريف الديموقراطية ما هي خميس الديموقراطية"...ينبغي مواجهة الشعب وجها لوجه و في المدن و الاحياء و ليس الهضرة في الصالونات المغربية...ينبغي النزول الى ارض الواقع و مخاطبة الناس: الحجة بالحجة و ليس الركون وضع الاستاذية ... علاش لا تهبطوا الى اوض الواقع؟
2 - amaghrabi الجمعة 24 ماي 2019 - 16:17
بسم الله الرحمان الرحيم.قالكم سيدي الااااااااااااااه يرضي عليكم.انا راض جدا على حزب الاحرار وهي مرحلتهم بدون منازع.وهذا لا يعني ان حزب الاحرار لهم خاتم سليمان بمعنى سيقضي على جميع المشاكل التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية ووو في مدة انتخابية واحدة ولكن لي اليقين انه سيقوم بعمل جيد جدا لا يستطيع الاخرين القيام به,لانه حزب عملي لا يعتمد على القيل والقال والنقد من اجل النقد وزرع الأوهام اثناء الانتخابات.حزب الاحرار بقيادة الزعيم الكاريزمي سيقوم بعمل رائع ان شاء الله وبعون الله في المرحلة المقبلة.واقول هذا وانا أعيش في المانيا ليست لي علاقة عضوية مع الحزب ولا مع أعضائه.انا متتبع للشان السياسي المغربي واعتقد ان حالة المغرب السياسية واضحة جدا عندي وكانني انظر الى المراة.واتمنى النجاح لهذا الحزب الوطني
3 - ديموقراطي الجمعة 24 ماي 2019 - 16:20
في اواخر الستينيات كانت هناك ملصقات Affiches كتب عليها يد الله مع الجماعة
نضرت اليها امراة( رحمها الله ) فساءلت زوجها
ماذا يريدون بهذه الملصقات فاجاب ( رحمه الله) غير الديموقراطية ولا شي استعمار اللي غادي يجي .
نضرت اليها امراة( رحمها الله ) فساءلت زوجها
ماذا يريدون بهذه الملصقات فاجاب ( رحمه الله) غير الديموقراطية ولا شي استعمار اللي غادي يجي .
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3